Allgemein | STAR NEWS

Helge Schneider: Auftritte trotz Corona

DE German Stars - Nach zahlreichen abgesagten Auftritten wegen der Corona-Krise plant Helge Schneider (64) nun sein erstes Konzert für diesen Donnerstag (6. August). Seinen anfänglichen Widerstand gegen Konzerte während der Pandemie hat der Komiker offensichtlich aufgegeben. "Jetzt gibt es die Möglichkeit, vor mehreren hundert Leuten zu spielen - das ist dann so, wie ich angefangen habe, nur dass die weiter auseinander sitzen", so Helge im Interview mit der 'Münchner Abendzeitung'.

Helge Schneider hat seine Meinung geändert

Nachdem der Komiker im Mai auf seiner Facebook-Seite erklärt hatte, erst wieder aufzutreten, "wenn alle Freiheiten wieder da sind" und "konsequent" bleiben wollte, scheint sich Helge nun mit dem Gedanken angefreundet zu haben, auch während der Pandemie auf der Bühne zu stehen. "Die nächsten zwei, drei Jahre wird das erst mal so vor sich hindümpeln. Ich habe mich aber entschlossen, Solo-Konzerte zu machen – aber nicht vor Autos", erklärt er weiter.

Weitere Auftritte sind geplant

Weitere Auftritte plant Helge Schneider in Bayreuth am 7. August, im Innenhof des Deutschen Museums in München am 9. und 10. August, in Böblingen am 19. August und am 21. August in Köln.