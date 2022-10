Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Gute Quoten, gemischte Reaktion

DE Deutsche Promis - Ewig lang hörte man kaum etwas von Helene Fischer (38), doch mittlerweile gibt es fast wöchentlich Neuigkeiten von der Sängerin ('Atemlos durch die Nacht'). Am Sonnabend (22. Oktober) feierte sie gemeinsam mit ihrem Ex Florian Silbereisen (41) dessen 'Großes Schlagerjubiläum' in der ARD.

Dusche für Helene Fischer

Es war die 100. Show des vielbegabten Stars, der sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und seine ehemalige Partnerin als Gast eingeladen hatte. "Dein großes Jubiläum", so Helene in der Sendung. "Natürlich habe ich Ja gesagt." Und wer die Schlager-Queen kennt, weiß, dass ihre Auftritte fast immer mit Knalleffekt daherkommen. So ging diesmal ihr Rock in Flammen auf (geplant!), anschließend regnete es auf die Musikerin nieder, während sie — angeblich auf Florians persönlichen Wunsch — den Song "Mit keinem andern' zum Besten gab. Dabei stürmte ihr Ex auf die Bühne, beide wurden klatschnass.

Florian Silbereisen ist stolz

Helene Fischer und Florian Silbereisen kamen nicht umhin, auch Vertraulichkeiten auszutauschen. So betonten sie wieder einmal, wie gut sie sich verstehen. "Ich bin auf etwas ganz besonders stolz. Und das ist unsere Freundschaft", so der nebenberufliche 'Traumschiff'-Kapitän. "Damit meine ich nicht nur uns beide. Damit meine ich die ganze Familie, auch die Kiddies und deinen Thomas, der heute auch hier ist und dir den Rücken freihält, damit du mit uns hier feiern kannst."

Das kam im Netz zum Teil etwas zu plump an. Auf Twitter war von "Cringe" und "fremdschämig" die Rede, andere witzelten: "Hätte sich Flori auch nicht erträumt, dass er nochmal mit Helene duschen wird!" Aber nicht alle wollten Meckern. "Weltklasse bleibt Weltklasse", schwärmte ein Fan stellvertretend für viele, während fast 5 Millionen Zuschauer*innen den Auftritt von Helene Fischer zum Erfolg machten.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Weitere Artikel