Helen Mirren: Fan-Moment im Flugzeug

DE Showbiz - Dame Helen Mirren (74) hat einen nicht mehr ganz so geheimen Celebrity-Schwarm. Die Schauspielerin ('Die Queen') findet auch Vin Diesel (52) und ihren 'Catherine the Great'-Co-Star Jason Clarke (50) ganz toll, doch in der Nähe von Jason Momoa (40) bekommt sie weiche Knie und traute sich sogar, heimlich ein Foto von ihm zu machen, als sie ihn einmal unerwartet im gleichen Flieger entdeckte.

Helen Mirren: Der schönste Mann

"Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht", erzählte sie später in der Sendung 'The Talk'. Trotzdem habe sie ihre Augen nicht von ihm lassen können. "Er war da mit seiner wunderschönen Frau und ich mit meinem Ehemann, aber mein Herz fing an zu rasen und ich dachte nur: 'Oh mein Gott, dass ich der schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe.' Ich war überwältigt von ihm." Deshalb wollte sie sich auch unbedingt an diesen schönen Unbekannten erinnern und schoss heimlich ein Foto von ihm. "Ich habe ganz heimlich meine Kamera herausgeholt – es ist so schrecklich – und heimlich ein Foto von ihm gemacht. Oh mein Gott, er war so hinreißend."

Ein wahr gewordener Traum

Später lernte sie Momoa dann noch persönlich kennen. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung, die im Februar stattfand, durfte sie gemeinsam mit ihm auf der Bühne Gewinner ansagen. "Als sie mich fragten, ob ich das gemeinsam mit Jason machen wolle, war es wie ein wahr gewordener Traum", schwärmte der Helen Mirren.

