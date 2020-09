Allgemein | STAR NEWS

Heißes Shooting unter der Dusche: Raúl Richter verteidigt die Bilder

DE German Stars - 'GZSZ'-Schauspieler Raúl Richter (33) versteht die Aufregung nicht: Nachdem er und seine Freundin Vanessa Schmitt auf Instagram ein sexy Schwarz-Weiß-Bild posteten, das sie eng umschlungen unter der Dusche zeigen, bekamen sie jede Menge kritischer Kommentare.

Sexy Instagram-Foto entstand mit Selbstauslöser

Das Paar ahnte nichts Böses, als es im Kreta-Urlaub unter der Dusche schmuste und posierte, während der Selbstauslöser die intime Szene festhielt. Auch wenn die beiden viel Haut zeigen, wirkt das Bild, das die beiden auf Instagram posten, sehr ästhetisch und durchaus noch jugendfrei. Aber während manche sich in ihren Kommentaren über das wunderschöne Bild freuen, hagelt es von manchen Followern Kritik: Fragen wie "Wollt ihr jetzt in die Pornobranche" oder "Ist das nicht eher was fürs private Fotoalbum?" und gehässige Kommentare nerven den Schauspieler.

Raúl Richter ärgert die Negativität im Netz

In einer Videobotschaft kontert Raúl Richter, dass die Bilder "weder porno noch irgendwie billig" seien. Warum fühlen sich Menschen dazu berufen, alles zu kritisieren, fragt er sich: "Für die Leute, die es nicht so gut finden – kein Problem, einfach wegwischen, einfach nicht hingucken… Ich versteh in sozialen Medien eh nicht diese ganze Negativität, diesen Neid, diese Missgunst, dass die Leute sich da abkotzen müssen in den Kommentaren." Mit dieser Kritik spricht Raúl Richter nicht nur ein wahres Wort, sondern liegt auch voll im Trend – nicht nur viele Prominente äußern sich kritisch zur Negativität und Aggressivität in den sozialen Medien. Und wer bei diesen zugegebenermaßen wohlgeformten Körpern doch neidisch wird, kann dies ja auch still tun und sich lieber überlegen, selbst ein bisschen was für die eigene Fitness zu tun.

