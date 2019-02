Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Verliebter Wow-Auftritt bei Elton John Party

Mit diesem Wow-Auftritt stahlen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) allen Anwesenden die Show: Auf dem roten Teppich zur Oscar-Verleihungen vor dem Dolby Theatre in Los Angeles erschienen die beiden zwar nicht, dafür aber perfekt abgestimmt bei der 27. 'Elton John AIDS Foundation Academy Award Party' im Pacific Design Center, die jährlich rund um die Oscars stattfindet.

Heidi in Elie Saab

Dabei trug sie eine Traum-Robe vom libanesischen Modedesigner Elie Saab (54) und glänzte in einem schwarzem Chiffon-Kleid, das mit goldenen Blättern und schwarzen Vögeln besetzt war. Tom hingegen entschied sich für einen pechschwarzen Smoking mit Lackschuhen. Das Bild der verliebten Verlobten wirkte bei diesem Anblick einfach nur stimmig.

Heidi Klum: Schwanger?

Aber nicht nur über das Outfit und das unübersehbare Liebes-Knistern wurde an dem Abend getuschelt, sondern auch über das Baby-Gerücht, das gerade weltweit die Runde macht. Denn die 'Germany's Next Topmodel'-Jurorin soll angeblich ein Kind von ihrem Liebsten erwarten und ihr wachsendes Bäuchlein offenbar stets gekonnt in weiten Kleidern kaschieren. Wie 'Gala' aber berichtet, sei eines Fakt: "Die Taille des Models wirkte schmal. Allerdings unterstützte Heidi dies gekonnt mit einem schwarzen Gürtel."

Scheint ganz so, als müsse man noch einige Wochen oder gar Monate abwarten, um sicher sagen zu können, ob die Modelmama tatsächlich ein Klum-Kaulitz-Baby erwartet oder eben nicht. Bis dahin heißt es wohl, weiter Rätselraten.

