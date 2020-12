Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Tochter Leni feiert ‘Vogue’-Debüt

DE Deutsche Promis - Heidi Klum (47) posiert gemeinsam mit ihrer Tochter Leni (16) auf dem Cover der Januar/Februar-Ausgabe der deutschen 'Vogue'. Damit tritt Leni selbstbewusst in die Fußstapfen ihrer Mama, die bereits auf eine jahrzehntelange internationale Modelkarriere zurückblicken kann.

Danke, Mama

Auf dem Cover tragen Mutter und Tochter – unpassend und gerade deshalb passend zur Jahreszeit – kunterbunte Kleider: Während Leni eine pinke Hose, einen blauen Blazer und ein grünes Top trägt, hatte sich Heidi für eine blaue Hose, einen pinkfarbenen Blazer und ein rotes Top entschieden. Geschossen wurde das Cover vom Fotografen Chris Colls. Leni ist stolz auf ihr Cover-Debüt in der 'Vogue', schreibt auf Instagram: "Freue mich so riesig über mein erstes Cover!! Ich hatte auf dem Set so viel Spaß mit @voguegermany, und hätte mir gar keinen besseren Start vorstellen können!! Danke, dass du an meiner Seite bist @heidiklum."

Heidi Klum ist voll des Lobes

Heidi platzte natürlich vor Stolz auf ihre älteste Tochter, die sie als "Mini-Me" bezeichnete: "Ich bin so stolz auf dich. Und nicht nur, weil du dich entschlossen hast, deinen eigenen Weg zu gehen. Ich weiß, dass du immer deine eigene Frau stehen würdest, egal, für welchen Weg du dich entscheidest. Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst. Du bist meine kleine Mini-Me. Und ich freue mich so sehr für dich, dass du weißt, wer du bist." Die stolze Mama schrieb auch über Lenis Kindheit, die sich stark von der anderer Kinder unterschied. Die habe ihr allerdings nicht geschadet, sondern sie stark gemacht, so Heidi Klum.

