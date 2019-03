Allgemein | STAR NEWS

‘Head Full of Honey’ vs. ‘Honig im Kopf’: Til Schweiger über seine Filme

Mit 'Honig im Kopf' feierte Til Schweiger (55) 2014 große Erfolge in Deutschland. Doch der Filmemacher wollte noch höher hinaus: Die englischsprachige Neufassung 'Head Full of Honey' kann mit einer Starbesetzung trumpfen und sollte Hollywood erobern. Auch wenn das Remake in den USA nicht durchstarten konnte, kommt es nun in die deutschen Kinos. Doch inwiefern unterscheidet sich der Film von dem Original?

"Ein Tick emotional tiefer"

Im 'B.Z.'-Interview plaudert Til am Rande der 'Head Full of Honey'-Premiere in Berlin über seine beiden Fassungen aus: "Das sind beides Babys von mir. Ich möchte die auch nicht miteinander vergleichen." Trotzdem gebe es natürlich Unterschiede zwischen dem Original und dem Remake: "Der englische ist vielleicht ein Tick emotional tiefer, ist aber auch kürzer als der deutsche Film. Aber ich werde niemals sagen, der eine hat besser gespielt als der andere."

Das Event in der Hauptstadt wollte sich aber auch ein weiterer Star der Neuverfilmung nicht entgehen lassen.

Ein ernstes Thema

Schauspieler Matt Dillon (55) erklärte gegenüber 'B.Z' warum ihm die Tragikkomödie besonders am Herzen liege: "Wir behandeln ein ernstes Thema. Der Film lehrt uns, wie wir mit Alzheimer-Patienten umgehen sollten."

Die beiden Hauptdarsteller Nick Nolte (78) und Sophie Lane Nolte (11) hatten es hingegen nicht zur Premiere geschafft. In einer Videobotschaft erklärten sie, dass sie wegen der Waldbrände, die im November in Malibu wüteten, verhindert seien.

Wer neugierig auf das 'Honig im Kopf'-Remake ist, muss sich nicht mehr lange gedulden: Ab dem 21. März läuft 'Head Full of Honey' in den deutschen Kinos.

