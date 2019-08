Allgemein | STAR NEWS

Hausverkauf: Leben wie Meghan Markle

DE Showbiz - Herzogin Meghan (38) ist mittlerweile in Windsor ansässig. Dort lebt die frisch gebackene Royal mit ihrem Mann Prinz Harry (34) und dem kleinen Archie Harrison, der im Mai auf die Welt kam. Doch Herzogin Meghan war einst Meghan Markle, ihres Zeichens Schauspielerin ('Suits').

Ein Blick in die Vergangenheit

Als solche hatte sie natürlich auch ein Haus in Hollywood, schließlich verlief ihre Karriere jahrelang äußerst erfolgreich. Dieses Haus wird jetzt zum Verkauf angeboten: Eine Rückkehr der Herzogin in die Filmmetropole kann man wohl getrost ausschließen. Umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro sollte man allerdings locker haben, wenn man auf Meghan Markles Spuren wandeln will. 'TMZ' berichtet, dass die Schauspielerin hier lebte, als sie mit dem Produzenten Trevor Engelson (42) verheiratet war.

Zwei Jahre Eheglück für Meghan Markle

Die Ehe hielt allerdings nicht lang: 2011 wurde geheiratet, 2013 war dann auch schon wieder Schluss. Im Anschluss an die Scheidung zog Meghan dann nach Kanada, genauer gesagt nach Toronto, wo die Erfolgsserie 'Suits' gedreht wurde. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile ist aus der Schauspielerin Herzogin Meghan geworden, die im malerischen Frogmore Cottage im ebenfalls malerischen Windsor lebt. Mit ihrem Prinzen. Ob ihr altes Haus wohl von einem Meghan-Markle-Fan gekauft wird?

© Cover Media