Hat Model Shanina Shaik der Victoria’s Secret Fashion Show den Todesstoß versetzt?

DE Showbiz - Topmodel Shanina Shaik (28) verkündete ohne großes Tamtam das Aus der Victoria's Secret Fashion Show. Aber stimmt das überhaupt? Bisher war doch lediglich davon die Rede, dass die Modenschau nicht mehr im TV ausgestrahlt werden solle.

Shanina Shaik lässt die Bombe platzen

"Leider findet die Victoria's Secret Fashion Show in diesem Jahr nicht statt", plauderte das Topmodel freizügig gegenüber dem 'Sydney Daily Telegraph' aus. "Daran bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Normalerweise trainiere ich zu dieser Jahreszeit wie ein Engel…"

Pause? Aus? Stream? Was denn nun?

Der Enthüllungen nicht genug, sprach Shanina Shaik anschließend darüber, dass sich die Marke Victoria's Secret neu positionieren wolle. Wie genau das aussehen könnte, wusste die schöne Australierin aber auch nicht.

Es herrscht also weiterhin Chaos in der Welt des berühmten Unterwäsche-Labels. Im Mai dieses Jahres war die Fashionshow erstmals in die Negativschlagzeilen geraten. Damals hieß es, man wolle weg vom klassischen Fernsehen, hin zum cooleren Streaming. Davon, dass die Victoria's Secret Fashion Show, die zuletzt im Dezember 2018 über die Bühne ging, überhaupt nicht stattfindet, war nie die Rede.

