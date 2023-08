Allgemein | STAR NEWS

Harte Arbeit, viele Nebenkosten, Ungewissheit: Was Isi Glück mit Schlagern auf Mallorca verdient

DE Deutsche Promis - Viele Künstler*innen halten sich gern bedeckt, wenn es darum geht, ihre Einkünfte preiszugeben. Doch Isabel Gülck (32), besser bekannt als Isi Glück, gab jetzt Einblick in die Welt der Mallorca-Unterhaltung und erzählte im Detail, was sie im Monat so verdient, wenn sie die Tourist*innen auf der Insel mit ihren Schlagern unterhält.

100.000 Euro in einem Monat?

In einer Sonderausgabe von 'Stern TV' packte sie aus: "Im letzten Monat habe ich ungefähr 100.000 Euro brutto eingenommen.“ Dafür tritt sie rund 30 bis 35 Minuten auf. Das klingt erstmal nach viel Geld, doch es gibt eine Menge Nebenkosten zu bestreiten. "Da wird neben den Steuern noch die Agentur-Provision fällig, mein Tourbetreuer Mike wird davon bezahlt, das Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sind, Benzin, Flüge, Hotels, Versicherungen – das sind so die Ausgaben." Letztlich blieben ihr rund 30.000 bis 40.000 Euro, doch die kommen nur in der recht kurzen Hauptsaison rein. Gegenüber 'Bild' erklärte sie: "Natürlich ist mir das komplett bewusst, dass das eine Menge Geld ist und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das machen darf und weiß das Privileg, das ich als Künstlerin habe, wirklich sehr zu schätzen." Unter Kolleg*innen schätzt sie ihre Einkünfte im oberen Mittelfeld ein.

Isi Glück arbeitet auch hinter den Kulissen

Dieses Geld ist allerdings hart verdient, betonte Isi Glück, denn mit den Auftritten ist es nicht getan. Der Löwenanteil der Arbeit findet statt, wenn niemand zuschaut. "Neben den vergleichsweise kurzen Auftritten heißt es, stetig neue Songs rausbringen, ins Tonstudio fahren, Musikvideos drehen, viel Social-Media-Arbeit, dafür Videos drehen und Fotos machen, um die Community mitzunehmen, alles nachbearbeiten, schneiden und schnellstmöglich online stellen. Das heißt also, man muss Instagram, TikTok und ganz wichtig, Spotify bespielen." Zudem kann man nicht absehen, wie lange die Karriere wirklich anhalten wird. "Es kann schon nächstes Jahr vorbei sein. Außerdem kann ich mich nicht wie andere Arbeitnehmer krankschreiben lassen und bekomme dann Krankengeld." Traumjob? Nur für diejenigen, die wie Isi Glück hart arbeiten und vorsorgen können.

Bild: picture alliance / foto2press | Karsten Lauer

Weitere Artikel