Harry und Meghan: Werden die Exil-Royals Reality-Stars?

DE Showbiz - Eigentlich würde sich eine Reality-Soap über das englische Königshaus doch anbieten — schließlich liefert diese eine Familie genug Drama, um Klatschpublikationen rund um die Welt mit auflagenstarken Neuigkeiten zu versorgen. Doch für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) kommt ein derartiger Zirkus nicht in Frage.

Spekulationen über die Zukunft

Dabei sind die abtrünnigen Exil-Royals, die sich Anfang des Jahres von der Familie abnabelten und seitdem auf eigenen Beinen stehen wollen, bislang nicht sonderlich erfolgreich dabei gewesen, ihre Rebellion in eine aussagekräftige Marke zu verwandeln. Kein Wunder also, dass Spekulationen Tür und Tor geöffnet werden. Nachdem beide Anfang September einen dicken Deal mit Netflix abgeschlossenen hatten, glauben viele, dass der Streaming-Riese für seine 150 Millionen Dollar mehr von den beiden will als nur Dokumentationen mit Feelgood-Faktor.

Harry und Meghan dementieren

So konkret wurden die Gerüchte, dass Harry und Meghan sich für eine Reality-Soap zu Verfügung stellen und von Kameras über die Schultern schauen lassen würden, dass sich ein Sprecher des Paares jetzt dazu gezwungen sah, dieses entschieden zu dementieren. "Der Herzog und die Herzogin werden nicht an Reality-Shows teilnehmen", ließen beide gegenüber dem Magazin 'Hello' verlauten.

Stattdessen arbeite man bereits mit Hochdruck an Material für den neuen Arbeitgeber Netflix. Dabei soll es sich um eine Natur-Dokuserie handeln und eine Zeichentrick-Serie die "Frauen inspirieren" soll. Konkretes gibt es — wie so oft bei Prinz Harry und Herzogin Meghan — mal wieder nicht.