Allgemein | STAR NEWS

Harry und Meghan: Verbietet die Queen ihre neue Marke?

DE Showbiz - Während immer noch nicht ganz klar ist, womit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) künftig ihr Geld verdienen wollen, haben sich die beiden zumindest schon mal eine einprägsame Marke überlegt. Das Paar, welches sich im Januar unter viel Medienrummel von der Royal-Front zurückzog, um künftig auf eigenen Füßen zu stehen, wollte als 'Sussex Royal' firmieren.

Royals-Titel ist "unhaltbar"

Doch diese Pläne scheint die Queen jetzt durchkreuzen zu wollen. Der 'Evening Standard' zitiert einen Palastinsider zum Streit um die Marke: "Jetzt wo der Herzog und die Herzogin von Sussex als Senior Royals zurückgetreten sind und sich ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit aufbauen wollen, muss die Verwendung der Bezeichnung 'Royal' neu diskutiert werden." Angeblich hat die Queen bereits gesagt, dass sie die Nutzung der königlichen Connections zu derartigen kommerziellen Zwecken ablehnt. Die anhaltende Verwendung von 'Royal' durch Harry und Meghan sei "unhaltbar". Allerdings betonte der Insider auch, dass die Diskussionen, was man Harry und Meghan künftig zugestehe, noch andauern würden.

Harry und Meghan wollen auf eigenen Füßen stehen

Für die Ex-Royals ist die Aussicht, sich künftig unter Umständen nicht mehr auf ihren königlichen Hintergrund berufen zu dürfen, ein herber Schlag. Das Paar, das seit Januar gemeinsam in Kanada lebt, hat viel Zeit und Geld in die Entwicklung der Marke 'Sussex Royal' gesteckt, sie für die Produktion von Kleidung, Souvenirs, Briefpapier, Büchern und Lehrmaterial registriert. Allein dem Instagram Account sussexroyal folgen 11,2 Millionen Nutzer, auch die offizielle Website sussexroyal.com ist nach wie vor ganz auf den blaublütigen Status von Harry und Meghan ausgelegt — es gibt einen extra angelegten Bereich, in dem davon die Rede ist, dass sie "der Monarchie dienen wollen". Was davon übrig bleibt, wenn der Begriff 'Royal' wegfällt, bleibt abzuwarten.

Am Hungertuch müssen beide sicher nicht nagen. Schließlich hatte Meghan Markle vor ihrer Hochzeit als Schauspielerin eine erfolgreiche Karriere, und auch Harry verfügt über eigenes Vermögen. Wie die beiden ihre finanzielle Unabhängigkeit konkret gestalten werden, wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen.