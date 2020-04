Allgemein | STAR NEWS

Harry und Meghan: Keine Interviews mit britischen Boulevardzeitungen

DE Showbiz - Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben genug vom britischen Boulevard. Das Paar, welches seit Anfang April keine offiziellen königlichen Pflichten mehr hat, hat am Sonntag (19. April) vier Tageszeitungen schriftlich darüber informieren lassen, dass man künftig keine Zusammenarbeit mehr wünsche.

"Echte Menschen zahlen den Preis"

Dabei ginge es nicht darum, sich nicht der Kritik stellen zu wollen, heißt es im Schreiben, welches durch die Anwälte von Harry und Meghan verschickt wurde. Vielmehr möchte man nicht mehr als Klick-Köder und als Quelle von Falschinformationen missbraucht werden. Berichte dürften nicht auf Lügen basieren. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben mit angesehen, wie Menschen, die sie kannten und vollkommen Unbekannte komplett zerrissen wurden, nur weil lüsterne Gerüchte gute Werbeumsätze garantieren", heißt es in dem Schreiben. "Am Ende zahlen echte Menschen ihren Preis für diese Art der Geschäftemacherei und es betrifft alle Teile der Gesellschaft."

Harry und Meghan auf dem Kriegspfad

Bei den betroffenen Zeitungen handelt es sich um 'The Sun', 'Daily Mirror', 'Daily Mail' und 'Daily Express'. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden sich nicht mit ihrer Publikation befassen. Es wird keine Zusammenarbeit geben", so der Wortlaut des Briefes an die Verleger. Ein Schritt, der aufmerksame Beobachter vielleicht nicht weiter überrascht — schließlich hat der Umgang der britischen Presse besonders mit Herzogin Meghan einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass sie und Harry sich für ein neues Leben in den USA entschieden.

Die Sperre hält die Zeitungen natürlich nicht davon ab, weiterhin über das Paar zu schreiben. Die ultra-konservative 'Daily Mail' hatte am Montag dann auch schon ihre Sichtweise auf die neuen Ereignisse gefunden, welche erwartungsgemäß kritisch war: "Tausende sterben und Großbritannien kämpft ums wirtschaftliche Überleben, doch Prinz Harry und Meghan Markle verkünden aus L.A. 'Wir sprechen nicht mehr mit euch'." Vielleicht ein anschauliches Beispiel dafür, warum Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Weg gewählt haben.