Harry-Potter-Star Matthew Lewis: Personal zerriss Flugticket vor seinen Augen

DE Showbiz - Wer zurzeit auf Reisen geht, der braucht starke Nerven. Ob mit der Bahn oder dem Flieger — Verspätungen und Probleme allerorten. Dass auch diejenigen nicht verschont bleiben, die wesentlich mehr für ihr Ticket zahlen als Otto Normalverbraucher, bekam Matthew Lewis (33) am eigenen Leib zu spüren.

"Der Flug ist voll"

Der Schauspieler, bekannt als Neville Longbottom aus den Harry-Potter-Filmen, ließ kein gutes Haar an Air Canada, nachdem die Airline ihn zwei Minuten vor seinem geplanten Abflug von der Ersten Klasse in Economy verfrachtet hatte. Auf Twitter machte der Darsteller seinem Ärger Luft. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass er Opfer eines Downgrades geworden, sei, so der Star, doch niemals "am Gate, weniger als zwei Minuten vor dem Boarding und ohne Erklärung oder Entschuldigung, außer 'Der Flug ist voll'." Er erzählte: "Keine E-Mail, kein Angebot zur Umbuchung. Die haben buchstäblich mein Erste-Klasse-Ticket vor meinen Augen am Schalter zerrissen, gaben mir ein Economy-Ticket und drehten mir den Rücken zu. Kein Wort. Ich musste sie zurückrufen und fragen, warum."

Matthew Lewis wettert gegen Überbuchungen

Dass es zurzeit größere Probleme in der Welt gibt, weiß natürlich auch Matthew Lewis. "LOL, die Probleme der Privilegierten, klar, aber trotzdem irgendwie wild." In den Kommentaren wies jemand darauf hin, dass Überbuchungen ja ganz normale Praxis seien, doch das wollte der Star nicht so einfach hinnehmen. Das sei eine "lächerliche Praxis die wir unerklärlicherweise normalisiert haben." Es sei ihm nach dem Zwischenfall auch nicht gelungen, mit dem Kundenservice von Air Canada Kontakt aufzunehmen. Ihm wurde gesagt, der sei in Toronto, doch er befand sich gerade in Orlando. Mittlerweile hat die Airline auf seine Tweets reagiert und ihn gebeten, direkt Kontakt aufzunehmen. Immerhin hatte Matthew Lewis Glück im Unglück, denn der Flieger hob ab — heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

