Hardy Krüger über elf Jahre ohne Alkohol: So gelang ihm ein Neubeginn

DE Deutsche Promis - Hardy Krüger (54), der seit dem Tod seines gleichnamigen Vaters den Zusatz jr. weglässt, stand vor den Trümmern seines Lebens, als er sich nach dem Tod seines Sohnes schließlich seine Alkoholsucht eingestehen und den Entzug durchstehen musste. Nachdem der Schauspieler ('Forsthaus Fallkenau') dem Tod selbst schon so nah war, hat er heute ein komplett neues Leben, über das er am Sonntag (16. April) im Interview mit rbb 88.8 in der Sendung ‘100% Promi’ offen sprach.

Eine Kollegin rettete ihn

In unerträglicher Trauer um seinen Sohn Paul-Luca, der 2011 in der Nacht nach seiner Taufe starb, verfiel der Star dem Alkohol, trank schließlich bis zu sieben Flaschen Wein am Tag. Dass Hardy seit mittlerweile elf Jahren trockener Alkoholiker ist, verdankt er seiner Schauspielkollegin Mimi Fiedler, die selbst mehrere Anläufe genommen hatte, um das Trinken aufzugeben und die sich traute, ihn auf sein für sie offensichtliches Problem anzusprechen: "Ich habe mich ertappt gefühlt", erinnerte Hardy sich in einem ‘t-online.de’-Interview. "Ich dachte, das sei nur eine Phase. Ich habe Alkohol nie als Problem gesehen, weil der immer zu meinem Leben dazugehört hatte. Schon als Kind habe ich die Gläser ausgetrunken, die auf dem Tisch übrig geblieben waren." Er bekam gerade noch die Kurve: "Ich war schon auf der anderen Seite, die haben mich zurückgeholt", sagte der Star nachdenklich zu rbb 88.8. "Es ist ein schmaler Grat zwischen Genuss und Sucht."

Hardy Krüger fing noch einmal neu an

Nachdem er endlich ohne Alkohol leben konnte, änderte sich sein Leben weiter, seine Ehe zu Katrin Fehringer, der Mutter von Paul-Luca, mit der er zwei weitere Kinder hat, zerbrach leider 2015. Mittlerweile lebt er mit seiner dritten Frau Alice (45), die er 2018 heiratete, zusammen; das Paar hat zusammengezählt sieben Kinder aus früheren Beziehungen, mit denen es ein Café in Berlin-Köpenick betreibt, aber keinen gemeinsamen Nachwuchs. Alice hatte sich, bevor die beiden ein Paar wurden, vorsichtshalber die Gebärmutter entfernen lassen, weil es in ihrer Familie mehrerer Krebsfälle gab, 2018 ließ sie sich aus Sorge wegen eines Brustkrebsverdachts auch beide Brüste abnehmen. Hardy steht zu seiner Frau und bewundert ihren Mut: "Ich bewundere meine Frau für ihre mutige Entscheidung. Sie hat genau das Richtige getan. Ich möchte mit Alice alt werden. Da könnte ich es nicht verkraften, wenn ihr etwas zustoßen würde", sagte Hardy Krüger, der mitsamt seiner Familie von weiteren Schicksalsschlägen hoffentlich verschont bleibt.

