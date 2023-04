Allgemein | STAR NEWS

Harald Glööckler: Hier begegnet der Designer seinem Idol

DE Deutsche Promis - Harald Glööckler (57) hatte am Wochenende ein Treffen, an das er wohl noch lange denken wird. Der Modeschöpfer überreichte keiner Geringeren als Joan Collins (89) einen Preis von 'SonnenklarTV' und kam ihr dadurch näher.

So sein wie Alexis

Die Britin, die in den 80er Jahren als Alexis in ‘Dynasty' weltweit berühmt wurde, war schon immer ein Idol des Designers, wie er 'Bild' steckte: "In den Achtzigern wollten ja alle Frauen so sein, wie Alexis (aus 'Denver Clan’) – und alle schwulen Männer wie ich eben auch." Seine Begeisterung kam bei seiner Angebeteten dann auch gut an, wenn man ihm glauben darf. "Das hat Joan Collins sicher gespürt. Sie hat mehr für die Gleichberechtigung getan als viele andere Frauen. Und ganz nebenbei ist sie auch noch sehr charmant."

Harald Glööckler kann gut mit Diven

Harald Glööckler hatte keine Berührungsängste, weil er genau wusste, wie der Filmstar ticken würde. "Diven wie Joan Collins kennen nur zwei Emotionen: Unterkühlte Höflichkeit oder flammende Herzenswärme, dazwischen machen sie es nicht." Es schient, dass Harald Glööckler mit der flammenden Herzenswärme bedacht wurde. "Mit den Diven und mir hat es zum Glück immer geklappt", jubilierte er. "Ich glaube, ich habe eine neue Freundin!"

Joan Collins konnte auch gleich die neue Brust des Reality-Stars begutachten. Die war seiner Meinung nicht mehr so straff, also hat er sich Fett hineinspritzen lassen, wie er RTL berichtete: "Dann wurde das Fett entnommen in einer Fünf-Stunden-Operation in Vollnarkose und die Brust neu modelliert." Vor der OP hatte er keine Angst. "Natürlich ist eine Narkose immer ein Risiko und man macht sich darüber Gedanken, auch ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Operieren gehe wie zum Blumenpflücken", betonte Harald Glööckler.

