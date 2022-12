Allgemein | STAR NEWS

Hans Sigl verrät seine Ehe-Tipps: Gutes Team mit Ehefrau Susanne

DE Deutsche Promis - Langzeit-Liebe: Schauspieler Hans Sigl (53) glaubt, dass er und seine Gattin ein gutes Team bilden und das sei das Geheimnis ihrer 15-jährigen Ehe. Natürlich sollte die Liebe im Vordergrund stehen.

Wundervolle Liebesbeziehung

Der 'Bergdoktor'-Star setzt da ganz auf Schmetterlinge im Bauch. "Das Rezept für eine gute Ehe ist für mich, dass man eine wundervolle Liebesbeziehung hat", erzählte der Österreicher der 'Bild', machte aber auch klar: "...und zum anderen im Alltag auch ein gutes Team bildet." Außerdem müssen man auch nicht immer einer Meinung sein, durch den anderen eine neue Perspektive zu bekommen, wäre sehr wichtig. Die beiden diskutieren oft und beleuchten die Dinge von allen Seiten. "Das passiert bei uns – und das ist ein großes Glück."

Hans Sigl macht mal Pause

Der Darsteller moderiert am 31. Dezember die Silvester-Show in der ARD. Danach ist erstmal für ein paar Monate Ruhe angesagt und er konzentriert sich auf die Zweisamkeit mit seiner Liebsten. Das bedeutet auch, dass er sich für eine Weile von Social Media verabschiedet und zwar mit guter Laune. "Es ist alles bestens. Ich bin bei bester Gesundheit, glücklichst verheiratet und alles ist wunderbar", versicherte er seinen 160.000 Followern. "#digital #detox ist eine gute Sache und so möchte ich ins kommende Jahr 2023 starten. In diesem Sinne #letloverule, gehabt euch wohl."

Seine Fans können sich in der Zwischenzeit mit der neuen Staffel von 'Der Bergdoktor' vergnügen, die gerade ausgestrahlt wird, und können zudem sicher sein, dass sie den Fernseharzt auch im nächsten Jahr noch sehen werden, denn die 17. Staffel wurde bereits bestätigt und wird im Mai gedreht. Bis dahin entspannt sich Hans Sigl zusammen mit seiner Susanne.

Bild: Ursula Düren/picture-alliance/Cover Images