Allgemein | STAR NEWS

Hans Meisers Tochter: Sein Tod ist ein Schock für die Familie

DE Deutsche Promis - Sein Tod kam auch für die engsten Familienangehörigen unerwartet. Wie jetzt bekannt wurde, war Hans Meiser bereits letzte Woche an Herzversagen gestorben. Der Moderator, der den Talkshow-Boom der Neunziger wie kaum ein anderer in Deutschland mitgeprägt hatte, war gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, doch mit einem plötzlichen Ableben hatte niemand gerechnet.

OP nicht gut verkraftet

"Mein Vater ist bereits am 30. Oktober verstorben", erzählte Anouk, die älteste Tochter des 77-Jährigen, im Gespräch mit RTL. "Kurz zuvor hatte er eine OP, die er leider nicht gut verkraftet hat. Dieser Eingriff war aber unumgänglich. Die Klinik hat ihn hervorragend versorgt und alles Menschenmögliche getan. Er war einfach zu geschwächt." Der Tod des einstigen Talkshow-Pioniers war am Montag (6. November) von seinem Geschäftspartner bekannt gegeben worden, mit dem er gerade den Sender Radio Wellenrausch in Schleswig-Holstein gegründet hatte: "Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben."

Hans Meiser packte seine Koffer und zog an die Ostsee

"Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt", hieß es weiter. "Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles." Im deutschen TV wurde er Anfang der Neunziger vor allem mit der Talkshow, die seinen Namen trug und mit der Moderation der Doku-Reihe 'Notruf' bekannt. In den letzten Jahren hatte er sich laut 'Bild' der Liebe wegen mit seiner dritten Frau Angelika an die Ostsee in Scharbeutz zurückgezogen. "Ich habe meine Koffer in Bad Münstereifel gepackt und wir haben hier gebaut", so der Moderator, der offenbar noch viel vorgehabt hatte. "Er wird demnächst im engsten Kreis der Familie beigesetzt. Wo und wann werden wir aber nicht bekannt geben”, erklärte Hans Meisers Tochter.

Bild: Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel