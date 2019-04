Allgemein | STAR NEWS

Hallo Baby: Lauren Conrad überrascht Fans mit wundervollen Neuigkeiten

Anfang der 2000er begeisterte sie Teenies in der Reality-TV-Serie 'Laguna Beach – The Real Orange County', nur um später zum Star des Spin-offs 'The Hills' zu werden. Doch inzwischen hat sich Lauren Conrad (33) ihren großen Traum von Mode erfüllt und ist als Designerin erfolgreich. Das Schönste in ihrem Leben ist aber nicht die Arbeit, sondern ihre kleine Familie – und die wächst weiter vor sich hin.

Lauren Conrad enthüllt Babynews: Glück hoch zwei

Auf Instagram macht Lauren die frohe Botschaft öffentlich: Sie postet ein Bild, auf dem sie von der Seite zu sehen ist, wie sie liebevoll ihren kleinen Babybauch streichelt. Dazu schreibt die Modemacherin: "Es war so schwer, dieses Geheimnis für mich zu behalten! Ich freue mich so sehr, euch verraten zu können, dass unsere Familie in diesem Jahr etwas größer wird."

Bisher besteht Laurens kleine Familie auf ihr selbst, ihrem Ehemann William Tell (39) und dem gemeinsamen Sohn Liam, der im Juli zwei Jahre alt werden wird.

Baby Nummer 2: Die Welt freut sich mit Lauren Conrad

Seitdem die schöne Amerikanerin ihre zweite Schwangerschaft enthüllt hat, prasseln die Glückwünsche nur so auf sie ein. Ihre 6,1 Millionen Abonnenten freuen sich aufrichtig für Lauren. Unter den Gratulanten finden sich auch zahlreiche Promiglückwünsche. 'Glee'-Star Lea Michele (32) beispielsweise freut sich für ihre Kollegin und hinterlässt Lauren ein "Herzlichen Glückwunsch!", während Kult-Blogger Perez Hilton (41) schreibt: "Juhu! Juhu! Was für ein Segen!"

Auch die 'Cosmopolitan' und der Warenhausgigant 'Kohl's' ließen Glückwünsche für Lauren Conrad da.

