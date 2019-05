Allgemein | STAR NEWS

Halle Berry: Gerne noch einmal mit 007 schwimmen

Halle Berry (52) ist eines der beliebtesten Bond-Girls überhaupt. Seit sie in ihrem orangenen Bikini in 'Stirb an einem anderen Tag' den Wellen entstieg, ist sie Bond-Fans im Gedächtnis verankert. Würde Halle denn noch einmal in einem 007-Abenteuer auftreten? Natürlich! Aber momentan hat sie einen vollen Terminkalender.

Ja, aber nicht jetzt

Als Halle in ihrem Bond-Film auftrat, wurde 007 noch von Pierce Brosnan (65) gespielt, mittlerweile ist Daniel Craig (51) derjenige, der Martini-schlürfend die schönsten Frauen der Welt verführt. Im Gespräch mit der britischen 'MailOnline' verrät Halle, die demnächst im dritten Teil der Actionreihe 'John Wick' zu sehen sein wird, dass sie schon Lust darauf hätte, noch einmal an 007s Seite zu stehen:

"Vielleicht nicht morgen, weil ich momentan ziemlich beschäftigt bin. Aber in einigen Jahren würde ich es machen, wenn sie mich noch einmal fragen."

Alles war wunderbar

Das liegt zum Teil auch daran, dass die schöne Schauspielerin während der Vorbereitungen und Dreharbeiten so viel Spaß mit dem gesamten Team gehabt habe. Tatsächlich könne sie gar nichts Schlechtes über die Crew und die Arbeitsbedingungen sagen. Wer einmal in einem James Bond-Film zu sehen war, könne sich glücklich schätzen, so Halle Berry weiter: "Es war eine der besten Erfahrungen meiner gesamten Karriere, mit dieser Familie zu arbeiten. Ich freue mich also darauf, den neuen Film zu sehen." Auch, wenn sie nicht darin zu sehen sein wird.

