Halle Berry: Crowdfunding-Bitte inmitten der Proteste

DE Showbiz - Schauspielerin Halle Berry (53, 'Catwoman') sorgt sich um einen alten Herrn, der mit 81 kürzlich Witwer wurde und nun auch noch sein Geschäft, das seinen Lebensunterhalt sichert, verlor. Sie weist ihre Follower deshalb auf eine Crowdfunding-Kampagne hin.

Crowdfunding für unschuldiges Opfer

Am Rande der Unruhen, die nach dem George Floyds Tod durch Polizeigewalt in vielen Großstädten der USA nicht immer friedlich verlaufen, wurde der Laden von Ned Harounian zur Zielscheibe und ging in Flammen auf. Sein Sohn richtete daraufhin eine Crowdfunding-Seite bei GoFundMe ein, mit dem Ziel, 75.000 Dollar (etwa 67.000 Euro) für seinen Vater zu sammeln. 32.000 Dollar kamen schnell zusammen, und Halle bittet ihre Fans, auch etwas zu der Gesamtsumme beizusteuern.

Halle Berry bittet um Spenden

"Ein Einwanderer und Ladenbesitzer über 80 musste miterleben, wie sein Geschäft in Melrose geplündert und angezündet wurde, und wie der Schmuck seiner kürzlich verstorbenen Frau geklaut wurde. Es ist gerade verrückt, aber ich hoffe, wir können uns alle eine Minute Zeit nehmen und diesem Mann helfen!! Spendet, wenn ihr könnt", lautete Halle Berrys Post.

Vielleicht hätte es nicht geschadet, wenn Halle Berry sich selbst um eine Minute Zeit genommen hätte, um Ned Harounian mit einer Spende unter die Arme zu greifen – bei einem geschätzten Vermögen von 80 Millionen Dollar wäre da vielleicht noch Spielraum für eine kleine Spende gewesen. Ob sie mit diesem Aufruf an ihre zumeist weniger wohlhabenden Fans womöglich ein Eigentor geschossen hat? Bleibt zu hoffen, dass das Geld für die Familie zusammenkommt, ob mit oder ohne Halle Berrys Großzügigkeit.