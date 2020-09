Allgemein | STAR NEWS

Gwyneth Paltrow und Chris Martin: Seit der Scheidung läuft es besser

DE Showbiz - Gwyneth Paltrow (47) und Chris Martin (43) gehören zu den Paaren, die erst nach ihrer Trennung eine richtig harmonische Beziehung haben. Gwyneth erklärte, dass uns die Anerkennung eines Traumas in unseren Beziehungen wachsen lässt.

Gute Freunde nach der Scheidung

"Es ist so interessant, denn irgendwie waren die Scheidung und meine Beziehung zu Chris heute besser als unsere Ehe", erklärte die Schauspielerin und Wellness-Expertin als Gast in Drew Barrymores neuer Talkshow. In der Zeit mit Coldplay-Frontman Chris Martin habe sie sich menschlich definitiv weiterentwickelt.

Eine Lektion, die sie offenbar gelernt hat, ist, nicht immer dem anderen die Schuld zu geben: "Man muss wissen, jede Beziehung ist 50/50 - egal was du denkst, wie dir Unrecht getan wurde oder wie schlimm du die Handlungen des anderen findest, oder worum auch immer es geht", sagte sie.

Gwyneth Paltrow hat viel über Beziehungen gelernt

"Wenn du den Mut hast, Verantwortung für deinen Anteil zu übernehmen und deinen eigenen Müll anzusehen und dein eigenes Trauma und wie es auf die Umwelt und in deiner Beziehung wirkt, dann kannst du wirklich etwas lernen und es kann heilen", versprach Gwyneth Paltrow im Rückblick auf ihre erste Ehe, die von 2013 bis 2016 dauerte und zwei Kinder hervorbrachte.

Ihre Erfahrungen haben ihren Blickwinkel erweitert: "Wir sind alle zum Teil gut und zum Teil schlecht; es ist nicht eindeutig, wir sind alle in der Grauzone." Dieses Wissen bereichert jetzt ihre zweite Ehe, die sie 2018 mit TV-Produzent Brad Falchuk schloss, während Chris Martin sein Liebesglück mit Schauspielerin Dakota Johnson genießt.

