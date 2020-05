Allgemein | STAR NEWS

Gwen Stefani und Blake Shelton: Endlich ziehen sie zusammen

DE Showbiz - Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43) sind seit fünf Jahren zusammen, nachdem Gwen sich von Gavin Rossdale (54) und Blake sich von Miranda Lambert (36) getrennt hatte. Fünf Jahre können eine lange Zeit sein, und die meisten Paare haben sich in dieser Spanne bereits gemeinsam häuslich eingerichtet. Gwen und Blake sind etwas später dran.

Gwen Stefani und Blake Shelton wollten sich niederlassen

Die beiden Musiker haben sich nämlich bislang ihre Zeit immer aufgeteilt zwischen Gwen Stefanis Haus in Los Angeles und Blakes Anwesen in Oklahoma. Erst jetzt haben sie den großen Schritt gewagt und sich eine gemeinsame Villa gekauft, die sie gemeinsam im San Fernando Valley in Los Angeles beziehen wollen. Gekauft haben sie das prunkvolle Schmuckstück nicht vom Markt, sondern von einem Privathändler, der Berichten zufolge knapp 12 Millionen Euro für seinen Besitz erhalten haben soll.

Eingetauscht

Dafür bekommen Gwen und Blake aber auch einiges, denn das Haus soll einem alten Landgut ähneln und über ein Heimkino, eine Garage für vier Wagen, einen Pool mit Spa und eine Außenküche verfügen. Entworfen wurde die Villa von Architekt Evan Gaskin. Der ursprüngliche Verkaufspreis soll eine Million höher angesetzt gewesen sein, doch die beiden Superstars konnten hier ein Schnäppchen schlagen und den Preis herunterhandeln. Erst vor wenigen Monaten war Gwen Stefani ihr Haus in Beverly Hills losgeworden, in dem sie mit Gavin Rossdale gewohnt hatte und das ganze zwei Jahre zum Verkauf stand. Für knappe 20 Millionen Euro hatte sie es an den 'Irishman'-Schauspieler Sebastian Maniscalo verkauft.