Gunther Emmerlich ist gestorben: Noch vor wenigen Tagen trat er im TV auf

DE Deutsche Promis - Noch vor wenigen Tagen stand er auf der Bühne, trat im TV auf — jetzt ist Gunther Emmerlich plötzlich und unerwartet gestorben. Der Opernsänger, Entertainer und Moderator wurde 79 Jahre alt.

Bis zuletzt war Gunther Emmerlich aufgetreten

Dabei war der Wahl-Dresdner, der im thüringischen Eisenberg geboren wurde, noch bis zuletzt aktiv. Laut MDR war er am Sonntag (17. Dezember) noch bei einem Weihnachtskonzert im sächsischen Lößnitz aufgetreten, wenige Tage zuvor hatte er in Ronneburg an einer Schule die Gäste bei einem Konzert überrascht. Er war zudem zu Gast bei der MDR-Show ‘Riverboat’. Gunther Emmerlich war schon in DDR-Zeiten als beliebter Moderator und singender Talkmaster ein Star gewesen.1990 erhielt er die TV-Auszeichnung Bambi. Für seine Verdienste wurde Gunther Emmerlich schließlich 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

“Ich bin der Weihnachtsmann”

Durch seine eindrucksvolle Erscheinung mit weißem Bart ist es kein Wunder, dass Gunther Emmerlich viele vor allem an den Weihnachtsmann erinnerte. Eine Rolle, die er schon früh für sich akzeptierte, wie er in der ‘Riverboat’-Sendung vor wenigen Tagen verriet. Schon mit 15 sei er aushilfsweise eingesprungen: “"Die haben mich furchtbar eingekleidet, den Ledermantel meines Schwagers hatte ich verkehrt herum an. Einen Topflappen als Bart und sowas." Gunther Emmerlich liebte seine weihnachtlichen Aufgaben: "Ich bin der Weihnachtsmann”, erklärte er, alles andere sei nur “nebenberuflich.” Viele werden sich aber auch gern an seine Bassbariton-Stimme erinnern — in seinen Opern-Aufnahmen wird Gunther Emmerlich unsterblich bleiben.

