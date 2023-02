Allgemein | STAR NEWS

Guildo Horn wird 60: „Der ESC nimmt sich viel zu ernst“

DE Deutsche Promis - Sein ESC-Auftritt 1998 läutete einst eine neue Welle des Interesses für den Songwettbewerb in Deutschland ein. Am Mittwoch (15. Februar) feiert Guildo Horn seinen 60. Geburtstag und verliert kritische Worte darüber, wie Deutschland für den Erfolg plant.

Langweiliger Erfolg am Reißbrett

Im Gespräch mit dem 'Stern' gesteht der Sänger ('Guildo hat euch lieb'), dass er den Event nicht ausschließlich positiv empfand. "Nachdem ich am eigenen Leib erleben durfte, wie eine Teilnahme schmeckt, hat es seinen Reiz für mich weitestgehend verloren", so der Star. "Das nimmt sich oftmals viel zu ernst und kommt mir zu ambitioniert um die Ecke." Das verträgt sich nicht mit seinem Wesen, findet Guildo. "Ich bin halt null der Wettbewerbstyp und wenig ehrgeizig." Erfolg ließe sich eben nicht nach einer Faustformel planen. "Klar bin ich in meiner Arbeit auch orthopädischer Perfektionist. Aber es langweilt mich, wenn der Erfolg am Reißbrett entworfen werden soll. Die deutsche Delegation ist da ein gutes Beispiel für."

Guildo Horn ist glücklich in der zweiten Liga

Guildo Horn, dessen bürgerlicher Name Horst Köhler lautet, ist heute ganz zufrieden damit, nicht zu den absoluten Superstars zu gehören. "So ganz vorne zu sein - das will ich eigentlich nicht", sagte er der 'Deutschen Presse-Agentur'. Die ganz Großen im Land wie Lena könnten schließlich nicht mehr unbeobachtet auf die Straße gehen. "Mein Leitspruch beruflich ist: zweite Liga, oberes Drittel. Da kann man gut von leben. Und zugleich kann man tun und lassen, was man will."

Kein Fan von Ikke Hüftgold

Einen potenziellen Nachfolger in Sachen Eurovision sieht der Musiker übrigens kritisch: Mit Ikke Hüftgold, der in diesem Jahr in den deutschen Vorentscheid geht, kann er wenig anfangen. "Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich vertrete ein völlig anderes Weltbild, und ich stehe auf handgefertigte Musik und nicht auf Prollhumor", versicherte Guildo Horn.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images