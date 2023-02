Allgemein | STAR NEWS

Gudrun Landgrebe: Von den harten Anfängen im Filmgeschäft

DE Deutsche Promis - Gudrun Landgrebe (72) genießt heute Dreharbeiten ganz anders als früher. Die Atmosphäre am Set habe sich geändert und das sei auch gut so.

Die Schauspielerin wurde vor 40 Jahren in dem Drama 'Die flambierte Frau' mit einem Schlag berühmt. Man feierte ihre Sinnlichkeit als Edelprostituierte Eva. Damals waren die Zeiten anders, es gab keine Berater*innen, wie man Sex-Szenen so angenehm wie möglich für alle Beteiligten, besonders für die Frauen, gestaltet. Die Me-Too-Bewegung hat einiges erreicht, wenn es darum geht, junge Frauen zu schützen. Findet jedenfalls der Star. "Wenn es damals allerdings eine Stelle gegeben hätte, an die man sich bei Machtmissbrauch hätte wenden können, hätte ich bestimmt nicht gezögert", erklärte die Darstellerin im Gespräch mit 'Bunte'.

Gudrun Landgrebe freut sich über Veränderungen in der Filmbranche

Es mache eben einen Unterschied, wenn die Grenzen schon vorher festgelegt werden. "Sicher wird mir heute mehr Respekt entgegengebracht als in den Anfängen meiner Karriere. Und mittlerweile werden in Verträgen klare Regeln im Umgang miteinander aufgestellt, sodass bei Verstößen mit Konsequenzen gerechnet werden muss", freute sich Gudrun Landgrebe über die Veränderungen in der Filmbranche.

Bei ihrem neuen Film 'Die drei ??? – Erbe des Drachen' hatte sie jedenfalls sehr viel Spaß und die Arbeit mit dem Regisseur Tim Dünschede sei sehr fruchtbar gewesen. "Bei ihm gab es kein Wort der Kritik, das nicht berechtigt gewesen wäre." Ihr habe die Rolle gefallen, sie sucht sich jetzt sowieso nur noch Arbeit aus, auf die sie Lust hat. Als Schlossbesitzerin Gräfin Codrina konnte Gudrun Landgrebe gibt sie jedenfalls den jugendlichen Detektiven Rätsel auf und veredelt so den Kinderfilm.

Bild: Annette Riedl/picture-alliance/Cover Images

