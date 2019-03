Allgemein | STAR NEWS

Greta Gerwig: ‘Lady Bird’-Regisseurin zum ersten Mal Mama

Greta Gerwig (35, 'Lady Bird') hält ihr Privatleben bekanntlich geheim. Nur selten diskutiert sie ihre Beziehung zu Regisseur Noah Baumbach (49, 'Der Tintenfisch und der Wal') in der Öffentlichkeit. So wusste auch außerhalb Gretas Freundes- und Bekanntenkreises niemand von ihrer Schwangerschaft. Erst, als sie und Noah beim Schieben eines Kinderwagens in New York City gesichtet wurden, sah sich ein Sprecher der frischgebackenen Mama gezwungen, die Neuigkeit zu bestätigen.

Familienharmonie

Details wurden aber nicht kundgetan. So ist nicht bekannt, wann das Baby zur Welt kam, welches Geschlecht oder welchen Namen es hat. Ein Augenzeuge, der Greta und Noah beim Schieben des Kinderwagens erspäht hatte, erklärte gegenüber 'E! News': "Noah hat geschoben und Greta war neben ihm. Sie haben sich unterhalten und die frische Luft genossen. Sie waren dick eingepackt in diesem kalten Wetter, und sie hatten eine grau-weiß-gestreifte Decke über den Kinderwagen gelegt. Es schien, als würde das Baby schlafen, weil sie sehr beschäftigt waren, sich zu unterhalten und sich nicht um das Baby kümmern mussten."

Noahs Zweiter

Ein Insider behauptet, bei dem Baby handele es sich um einen Sohn. Es wäre nicht der erste Sohn für Regisseur Noah Baumbach, denn mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Jennifer Jason Leigh (57, 'The Hateful Eight'), hat er bereits einen neun Jahre alten Sprössling. Von Jennifer hatte er sich 2010 nach fünf Jahren Ehe getrennt. 2013 wurde die Scheidung vollzogen. Greta Gerwig hatte er bei den Dreharbeiten zu seinem Film 'Greenberg' 2010 kennen gelernt.

