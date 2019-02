Allgemein | STAR NEWS

Glückliche Katy Perry: Verlobung mit Orlando Bloom am Valentinstag

Riesenüberraschung auf Katy Perrys Instagram-Account: Am Freitagmorgen postete die Sängerin (34, 'I Kissed A Girl') ein Foto von sich und Dauerfreund Orlando Bloom (42, 'Fluch der Karibik'). Der Schauspieler hatte ihr den einen Ring angesteckt und die Frage aller Fragen gestellt.

Aufgeblüht

Unter dem Schnappschuss mit dem blumenförmigen Schmuckstück schrieb die glückliche Katy: "Full bloom", also "in voller Blüte". Orlando selbst ergänzte die romantische Geste mit demselben Bild auf seinem Account und der Bildunterschrift: "Lifetimes", Lebenszeit. Wer jetzt noch Zweifel hatte, der wurde von Katy Perrys Mutter Mary Hudson auf Facebook eines Besseren belehrt: "Guckt mal, wer sich heute Abend verlobt hat", hieß es dort unter Bildern der beiden Verliebten. Fans überschlugen sich förmlich mit ihren Glückwünschen: "Wir freuen uns so sehr für dich, Katy."

Es ging nicht ohne einander

Übung im Eheleben haben beide bereits: Orlando war drei Jahre lang mit dem australischen Model Miranda Kerr (35) verheiratet, während Katy auf eine kurze Ehe mit Comedian Russell Brand (42) zurückblicken kann. Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar, und obwohl sie sich 2017 für wenige Monate trennten, war es klar, dass sie es nicht lange ohne einander aushalten konnten. Jetzt darf man gespannt sein, wann die Hochzeitsglocken für Katy Perry und Orlando Bloom läuten werden.

