Allgemein | STAR NEWS

„Glamourös jenseits aller Vorstellungen“: Hollywood trauert um Raquel Welch

DE Showbiz - Ihr Fell-Bikini wird für immer eine der berühmtesten Requisiten der Filmgeschichte bleiben: Am Mittwoch (15. Februar) starb Hollywood-Ikone Raquel Welch. Die Schauspielerin wurde 82 Jahre alt. Ihr Manager Steve Sauer bestätigte, dass sie "nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen" war.

Stars nehmen Abschied

Die Golden-Globe-Gewinnerin feierte bereits in den Sechzigern ihr Filmdebüt. Mit Rollen wie in 'Die Phantastische Reise' wurde sie weltweit zum Star, doch es war vor allem ihr Outfit in 'Eine Million Jahre vor unserer Zeit', welches bis heute legendär ist. Das Bild der Darstellerin in knappen Fell-Bikini ging um die Welt und machte sie zum internationalen Sex-Symbol. Eine der ersten, die dem verstorbenen Superstar Tribut zollten, war dessen Kollegin Reese Witherspoon. Die beiden Frauen hatten gemeinsam für die Komödie 'Natürlich blond' vor der Kamera gestanden.

Raquel Welch war "eine echte Ikone"

"Ich bin so traurig vom Dahinscheiden von Raquel Welch zu hören", schrieb Reese Witherspoon. "Ich fand es so toll, mit ihr an 'Natürlich blond' zu arbeiten. Sie war elegant, professionell und glamourös jenseits aller Vorstellungen. Einfach umwerfend. Ich hoffe, alle Engel tragen sie nach Hause. Ich schicke ihrer Familie und ihren vielen Fans meine Liebe." Antonio Banderas teilte Fotos von Szenen aus einigen ihrer Filme und versah sein 'R.I.P." mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Liebenswerter Superstar

Miss Piggy, die in der 'Muppet Show' einst ein Duett mit Raquel Welch gesungen hatte, betonte, wie sehr sie von der Schauspielerin inspiriert wurde. Mit Schauspieler Paul Feig hatte Raquel eine Folge von 'Sabrina — Total verhext!' gedreht. "Das ist so traurig…Sie war einfach toll. Nett, lustig und ein echter Superstar, in den ich die meiste Zeit meiner Kindheit verliebt war. Wir haben eine echte Ikone verloren." R.I.P. Raquel Welch.

Bild: Dave Longendyke/startraksphoto.com

Weitere Artikel