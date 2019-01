Allgemein | STAR NEWS

Gisele Oppermann: Ihr letzter Dschungel-Einsatz

Gisele Oppermann (31) ist draußen und im Dschungel gibt es endlich was zu essen.

Das Model verlässt das Dschungelcamp als Rekordhalterin: Niemand musste zu mehr Prüfungen hintereinander antreten als Gisele Oppermann. Ganze neun Mal infolge musste sie sich bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' beweisen. Der alte Rekord von acht aufeinander folgenden Prüfungen, aufgestellt 2014 von Larissa Marolt (26), ist damit pulverisiert – und wurde auf einer Welle von Tränen davon geschwemmt. Denn niemand weinte mehr, niemand brach mehr Prüfungen ab, niemand stand so sichtlich stets am Rande des Nervenzusammenbruchs wie Gisele Oppermann. Derweil hungerte der Rest des Camps, denn Sterne sammelte die Deutsch-Brasilianerin mit ihren Weinkrämpfen und Prüfungsverweigerungen natürlich nicht.

Von Trauer über den Auszug natürlich keine Spur, eher Erleichterung. "Ich konnte mich dort dann auch nicht mehr beweisen. Auch habe ich mich ein wenig zurückgezogen und auch nicht mehr so richtig wohlgefühlt", so die ehemalige Kandidatin unmittelbar nach der Abwahl bei RTL.

Derweil gab es im Camp erstmals volle Punktzahl: Sandra Kiriasis (44, "Ihr hättet das Ar***loch ja ruhig mal rasieren können"), Bastian Yotta (42, "Wir stinken aus dem Mund wie ein Esel aus dem Ar***") und Leila Lowfire (25, "Ich hatte lange keine Zunge mehr im Mund") schmatzten sich durch Schweineanus, Entenzunge und Mäuseteile erstmals zu voller Punktzahl, im Dschungel wird also endlich aufgetischt. Lange bleibt den Kandidaten im australischen Busch nicht mehr, und so hat denn Bastian Yotta auch bereits eine versöhnliche Hand nach Chris Töpperwien (44) ausgestreckt – Gezicke kommt bei Zuschauern schließlich nicht gut an. Evelyn Burdecki hat nur noch fünf Tage, um ihre womöglich sprachprägenden Bonmots ("Opferin") unters Volk zu bringen und auch die anderen Kandidaten können sich gedanklich allmählich aufs Finale am Samstag [26. Januar] vorbereiten. Gisele Oppermann kann derweil die Füße hochlegen: "Ich bin jetzt schon sehr glücklich und ich glaube, das sieht man mir auch an". Der Rest des endlich satten Camps vermutlich auch.

