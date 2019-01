Allgemein | STAR NEWS

Gisele Oppermann auf dem Weg zum Dschungelrekord

Wie oft muss Gisele Oppermann (31) noch in die härteste aller TV-Prüfungen?

Acht Mal ist das Model bereits ausgezogen, um Sterne und damit schmackhafte Mahlzeiten für ihre Camp-Mitbewohner zu verdienen. Ob Gisele Oppermann ihre Teilnahme bei 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' wohl mittlerweile bereut? Denn die meisten der Ekel-Tests brach die Berufsschönheit ab, ihren Mitstreitern knurrt beständig der Magen. Das Gisele-Dschungel-Paradox schlägt hier voll zu: Je mehr die Kandidatin weint, sich ekelt und schreit, desto mehr Zuschauer rufen an und verlangen, dass sie auch beim nächsten Mal wieder mit Spinnen und Känguruhoden konfrontiert wird. Acht Mal in Folge ist Gisele bereits die Auserwählte gewesen, fünf Mal brachte sie ihre Aufgabe nicht zu Ende, bzw. weigerte sich, diese anzutreten.

Wie am Donnerstag [17. Januar], als sie bei 'Alarm in Cobra 11' gar nicht erst versuchte, eine Reihe von schlangengefüllten Kammern zu betreten. Jetzt fehlt der ängstlichen Kandidatin nur noch eine Prüfung und sie stellt einen neuen Rekord auf: Den hält mit acht aufeinanderfolgenden Prüfungen nämlich Model Larissa Marolt (26). Insgesamt musste diese gleich zehn Mal ran, womit sie sogar die internationale Bestmarke hält. Die Zuschauer haben bereits abgestimmt, Gisele muss am Freitag zum neunten Mal ran — wenn sie nicht verweigert. Derweil kochen die Spannungen zwischen Currywurstmann Chris Töpperwien (44) und Motivationscoach Bastian Yotta ihrem Höhepunkt entgegen. Kann Letzterer die Schmach einer Null-Sterne-Dschungelprüfung überwinden? Die nächsten Tage werden es zeigen.

