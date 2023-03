Allgemein | STAR NEWS

Gisele Bündchen: Mit der Scheidung von Tom Brady zerbrach ihr Lebenstraum

DE Showbiz - Gisele Bündchen (42) beschrieb ihre Scheidung von Tom Brady (45) als "den Tod meines Traumes". Das brasilianische Model hat zwei Kinder mit dem US-Footballstar, Benjamin (13) und Vivian (10). Ihre Ehe endete im Oktober 2022 nach 13 Jahren. Im ‘Vanity Fair’-Titelinterview sprach sie offen über die Trennung.

Verletzende Gerüchte

"Es ist hart, weil man sich sein Leben auf eine bestimmte Art ausgemalt hat und alles getan hat, was man konnte, nicht wahr?" sagte sie. "Du gibst alles, um deinen Traum zu verwirklichen. Du gibst 100 Prozent von dir selbst und es ist herzzerreißend, wenn es nicht so wird, wie du gehofft hast, und wofür du gearbeitet hast, aber du kannst nur deinen Teil liefern." Die Brasilianerin äußerte sich auch zu den "sehr verletzenden" Behauptungen, dass sie Tom ein Ultimatum gegeben habe, damit er sich zwischen ihr und seiner Footballkarriere entscheidet, nachdem er erst seinen Abschied vom Sport und 2022 dann seine Rückkehr verkündet hatte. Das sei "das Verrückteste, was ich je gehört habe", sagte sie und erklärte, dass der Zusammenbruch einer Ehe "Jahre braucht, um sich zu entwickeln".

Gisele Bündchen wünscht Tom nur das Beste

"Als ob ich meinen Traum aufgeben würde für…", setzte Gisele an. "Wow, die Leute haben es so sehr daran aufgehängt. Aber das ist alles Teil eines größeren Puzzles. Es ist nicht Schwarz und weiß." Der einstige ‘Victoria’s Secret’-Engel erläuterte, dass sie und Tom "unterschiedliche Dinge" wollten und sich trennten, um "wahrhaftig das Leben zu leben, das man leben möchte". Sie habe "jede Minute" ihrer Ehe geliebt und würde nichts bereuen. Für ihre Kinder wollen die Eltern weiterhin ein Team sein. "Ich habe ihn immer angefeuert, und hätte es ewig weiter getan. Wenn es eine Person gibt, der ich auf dieser Welt Glück wünsche, dann ist er es, glaubt mir. Ich möchte, dass er etwas erreicht und siegt. Ich möchte, dass all seine Träume wahr werden. Das möchte ich aus der Tiefe meines Herzens", betonte Gisele Bündchen.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com

Artikel zum Thema Gisele Bündchen: Beförderung auf der Met Gala