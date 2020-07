Allgemein | STAR NEWS

Girl Power: Herzogin Meghan und Michelle Obama fördern junge Frauen

DE Showbiz - Herzogin Meghan (38) wird zusammen mit ihrem Vorbild, der ehemaligen First Lady Michelle Obama (56), bei dem wegen Covid-19 virtuell stattfindenden Kongress Girl Up Leadership Summit auftreten, wie Sprecher des Events am Dienstag (7. Juli) bekannt gaben.

Michelle und Meghan wollen mehr Macht für Frauen

Vom 13. bis 15. Juli wird online darüber diskutiert, wie es gelingen kann, mehr junge Frau in Führungspositionen zu bringen. "Die Gegenwart ist weiblich! Aber hört nicht auf uns. Hört Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, und ihre Ratschläge für globale Anführerinnen, wenn sie die Bühne betritt beim @GirlUp Leadership Summit 2020, der vom 13. bis 15. Juli stattfindet!" posteten die Veranstalter.

Girl Up ist eine Initiative, die junge Frauen fördert, damit diese neue Generation mehr Geschlechtergerechtigkeit erreichen kann. Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (37, 'Quantico'), die übrigens auch bei der Hochzeit von Meghan und Harry zu Gast war, wird ebenfalls an dem Event teilnehmen und bei einer Q&A-Session Rede und Antwort stehen.

Herzogin Meghans erste Rede seit dem Rückzug aus der Königsfamilie

Meghan engagiert sich bereits seit vielen Jahren für Gleichberechtigung und Menschenrechte und erhob beispielsweise 2015 bei der UN Women Conference ihre Stimme, um in einer Rede den immer noch verbreiteten Sexismus in der Gesellschaft anzuprangern. Seit der Corona-Lockdown begann, haben Meghan und Harry viele Video-Konferenzen mit Organisationen abgehalten, um ihrem Engagement treu zu bleiben. Meghans Rede bei Girl Up wird ihr erster großer öffentlicher Auftritt, seit das Paar im März 2020 offiziell von seinen Verpflichtungen als Royals zurücktrat.