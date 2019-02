Allgemein | STAR NEWS

Gina-Lisa Lohfink: Nachdenkliche Botschaft vom Krankenbett

Model Gina-Lisa Lohfink (32) liegt mit einer gefährlichen Lungenentzündung flach. Jetzt hat sie ihren Fans ein Update gegeben – eine Entwarnung war es aber nicht.

Die Unternehmerin schockte ihre Fans, als sie einige Auftritte absagen musste. Ihr Management machte kürzlich auf Instagram den Grund öffentlich: Gina-Lisa liegt im Krankenhaus aufgrund einer Lungenentzündung. Ihre Abonnenten schickten ihr zahlreiche Genesungswünsche. Ob die schon geholfen haben? Zumindest das Herz des Reality-TV-Stars dürfte erwärmt worden sein.

Gesundheit geht vor

Nun hat sie in einer Videobotschaft gestanden, dass sie bereits seit Weihnachten unter einer verschleppten Erkältung leidet. Dass sie ihre Auftritte absagen musste, tue ihr von Herzen leid: "Es tut mir von ganzem Herzen leid für die Auftritte und Autogrammstunden, die ich nicht wahrnehmen konnte und euch im Stich gelassen habe, meine lieben Fans. Das wollte ich nicht. Aber ich musste jetzt leider die Handbremse ziehen. Eine Lungenentzündung ist kein Spaß. Es ist lebensgefährlich. Ich wünsche mir, dass ich wieder gesund bin, dass ich für euch da sein kann und euch glücklich machen kann. Gesundheit geht vor. Das ist das Wertvollste, was wir haben."

Ersatztermine stehen

Nun bleibt nur zu hoffen, dass die blonde Schönheit bald wieder auf beiden Beinen ist und sich ein paar Wochen Auszeit nehmen kann, um ihre Gesundheit und ihr Leben nicht weiter zu gefährden. Ihre Fans dürften dafür Verständnis haben. Ersatztermine für die ausgefallenen Auftritte sind bereits gesetzt worden. So wird Gina-Lisa etwa am 2. März in der Disco Nachtschicht in Goslar auftreten. Bis dahin muss sie also wieder topfit sein.

© Cover Media

Weitere Artikel