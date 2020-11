Allgemein | STAR NEWS

Gewinnen mit ‘Lose Yourself’: Eminem stellt sich hinter Joe Biden

DE Showbiz - Rapper Eminem (48) will US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden im Wahlkampffinale helfen: Seit Montag darf der Demokrat mit Eminems Superhit 'Lose Yourself' um Stimmen werben, bevor es am Dienstag (3. November) ernst wird mit der Wahl.

Die Worte von Eminem sollen Wähler aufrütteln

"Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment – would you capture it or let it slip?" heißt es in der Raphymne: "Schau, wenn du nur eine Chance hättest, alles, was du dir wünschst, in einem Moment zu bekommen – würdest du sie ergreifen oder dir entgehen lassen?"

Diese hoffnungsvollen Worte, die zum Wählen animieren sollen, wurden in dem Wahlkampfvideo über Bilder von Menschen beim Wählen gelegt, außerdem werden Szenen von Bidens Wahlkampfveranstaltung in Eminems Heimatstaat Michigan eingeblendet. Der Refrain macht die Dringlichkeit dieser Wahl noch deutlicher: "You only get one shot, do not miss your chance to blow, This opportunity comes once in a lifetime" ("Du hast nur einen Versuch, vergib diese Chance nicht. Diese Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben").

Eminem twittert Bidens Wahlkampfspot

Diesen Last-Minute-Spot, der nicht zuletzt Spätentschlossene noch motivieren soll und der im US-Fernsehen sowie im Internet zu sehen ist, postete Eminem selbst auf Twitter. Dazu schreibt er "Eine Gelegenheit…. #wählt".

Seine Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump machte Eminem schon früher deutlich, unter anderem in dem Song 'Campaign Speech'. Dass Eminem jedoch seine Hits für politische Zwecke hergibt, will schon etwas heißen, denn 2014 untersagte er er der neuseeländischen National Party erfolgreich das Sampling von 'Lose Yourself'. Ob seine großzügige Geste die erhoffte Wirkung hat, wird man bald wissen.