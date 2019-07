Allgemein | STAR NEWS

Gewichtsverlust: Britney Spears teilt ihre Diät-Tipps mit den Fans

Die Sängerin Britney Spears (37, 'Toxic') hat in den vergangenen Wochen offensichtlich einige Pfunde verloren. Wie sie das geschafft und weitere gesundheitliche Probleme bewältigt hat, verriet sie ihren Fans auf Instagram.

Britney Spears schwört auf Obst und Gemüse

"Ich habe schwache Augen und Stress und Asthma und Kopfschmerzen. Diese Tabelle hat mir sehr bei diesen Problemen geholfen … und meinem Gewicht!!!", kommentierte sie eine Reihe von Fotos, darunter eine Tabelle, die bei Stress Obst empfiehlt sowie Gemüse bei Asthma und verminderter Sehkraft. "Und es funktioniert auch gut bei Kindern", fügte sie hinzu.

Zusätzlich postete die zweifache Mutter noch ein Video, indem sie ihre durchtrainierte Figur zur Schau stellt. Mit dem Verzehr spezieller Früchte und Gemüse möchte sie diese auch weiterhin beibehalten.

Aktiv auf Social Media

In den vergangenen Tagen erfreute Britney ihre 22 Millionen Instagram-Fans regelmäßig mit neuen Fotos und Videos. Dazu gehört auch ein Clip, in dem sie an einem Tag fünf Mal ihr Outfit wechselt und damit ihre Modeleidenschaft beweist, sowie ein weiterer, der ihren berühmten Schulmädchenlook aus ihrem Video zum Song 'Baby One More Time' zeigt. Dort sieht man Britney vor dem Spiegel in einer weißen bauchfreien Bluse und einem karierten Faltenrock. Das dürfte ihre zahlreichen Anhänger in alten Zeiten zurückversetzt haben, als Britney Spears noch mit ihrer Musik für Schlagzeilen sorgte.

© Cover Media