Getrennt oder nicht? Lili Reinhart und Cole Sprouse äußern sich zu Gerüchten

DE Showbiz - Seit zwei Jahren sind Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) ein Paar - doch sind sie es überhaupt noch? Glaubt man Medienberichten, könnte die Beziehung zwischen den beiden längst vorbei sein. Was sie von derartigen Gerüchten halten, machten die 'Riverdale'-Stars nun via Instagram klar.

'Eilmeldung' von Lili Reinhart

Sowohl Lili als auch Cole posteten das Cover des 'W'-Magazins, das sie gemeinsam zieren und machten im Text dazu unmissverständlich klar, was sie von Aussagen sogenannter 'zuverlässiger Quellen' halten, auf die sich mehrere Klatschblätter bei ihren Berichten um eine mögliche Trennung bezogen hatten. "EILMELDUNG: Eine zuverlässige Quelle hat bestätigt, dass keiner von euch einen Scheiß weiß", schrieb Lili auf ihrem Instagram-Account. Cole postete das Cover ebenfalls und fügte hinzu: "NOCH NIE DAGEWESEN: Cole Sprouse und Lili Reinhart essen das Fleisch von 'zuverlässigen Quellen', um ihren bacchantischen Sex-Kult zu nähren."

Eine offizielle Bestätigung fehlt nach wie vor

Eine direkte Bestätigung, dass die beiden noch zusammen sind, ist das zwar nicht. Jedoch eine klare Aufforderung an ihre Fans, auf Gerüchte nicht allzu viel zu geben. Mehrere Medien hatten unter Berufung auf eben jene Quellen berichtet, Lili Reinhart und Cole Sprouse hätten bei der Comic Con in San Diego am Wochenende distanziert gewirkt. Was sie von den Meldungen halten, haben die 'Riverdale'-Stars ja nun klargestellt.

