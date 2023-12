Allgemein | STAR NEWS

Gesundheits-Update: Céline Dion kann ihre Muskeln nicht mehr kontrollieren

DE Showbiz - Céline Dion geht es schon länger nicht gut. Die 55-Jährige hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Dezember 2022 die Sängerin ('My Heart Will Go On') bekannt gegeben, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden, einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung, die die Muskeln befällt.

Das Ziel ist, wieder auf der Bühne zu stehen

Jetzt hat ihre Schwester Claudette (75) ein Gesundheits-Update gegeben, und es sieht nicht gut aus. "Sie arbeitet sehr hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln", erzählte sie der kanadischen Zeitschrift '7 Jours'. "Es bricht mir das Herz, weil sie immer so diszipliniert gewesen ist. Sie hat immer hart gearbeitet. Unsere Mutter sagte immer zu ihr: 'Wenn du es gut machen will, musst du es richtig machen'." Den Traum, eines Tages wieder auf Tour zu gehen, habe Céline noch nicht aufgegeben. "Es ist wahr, in unseren und ihren Träumen ist das Ziel, wieder auf der Bühne zu stehen. In welcher Form? Das weiß ich nicht."

Fans beten für Céline Dion

Sämtliche Muskeln sind von dem Leiden betroffen, welches Céline Dion nicht mehr loslassen will. "Die Stimmbänder sind Muskeln, das Herz ist ein Muskel", so Claudette weiter. Und die Wissenschaft weiß nicht viel übers Stiff-Person-Syndrom, denn die Krankheit ist so selten. "Es ist ein Fall von einem Menschen unter einer Million", erklärte Claudette. "Die Wissenschaftler*innen betreiben nicht viel Forschung, weil es einfach nicht viele betrifft." Das führe dazu, dass die Betroffenen die Hoffnung verlieren — doch ihre Fans stehen hinter Céline. "Wenn ihr wüsstet, wie viele Anrufe die Stiftung (Fondation Maman Dion) für Céline bekommt! Die Menschen erzählen uns, dass sie sie lieben und für sie beten. Sie bekommt so viele Nachrichten, Geschenke und gesegnete Kruzifixe", berichtete Claudette. Im November hatte Céline Dion sich zum ersten Mal nach dreieinhalb Jahren in der Öffentlichkeit gezeigt, besuchte ein Eishockeyspiel in Las Vegas.

Bild: Kristin Callahan/ACE PICTURES/INSTARimages.com

Weitere Artikel