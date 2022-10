Allgemein | STAR NEWS

Gespräche statt Scheidung: Kehrtwende bei Sylvester Stallone und Jennifer Flavin

DE Showbiz - In den letzten Wochen hatten Sylvester Stallone (76) und seine Frau Jennifer Flavin (54) offenbar viel Zeit zum Nachdenken. Das Ergebnis? So eilig haben der 'Rocky-Darsteller und das ehemalige Model jetzt doch nicht mit der Scheidung.

"Unwiederbringlich kaputt"

Wir erinnern uns: Am 19. August hatte Jennifer nach 25 Jahren die Scheidung von Hollywoodstar eingereicht, die Ehe sei "unwiederbringlich kaputt." Schon kurz darauf schien alles auf einen Rosenkrieg hinzudeuten, denn nur wenige Tage später wurde der Schauspieler beschuldigt, Vermögenswerte verborgen zu haben — vermutlich um weniger zahlen zu müssen. In den in Palm Beach County in Florida eingereichten Gerichtspapieren hieß es unter anderem: "Der Ehemann hat Handlungen vorsätzlicher Verschwendung, Erschöpfung und/oder Vergeudung der ehelichen Vermögenswerte vorgenommen, welche negative wirtschaftliche Folgen auf das eheliche Vermögen haben." Sylvester Stallone bestritt die Vorwürfe, räumte aber ein, dass die Ehe in der Tat nicht mehr zu retten und eine Scheidung die beste Lösung für alle sei.

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin wollen reden

Seitdem hat sich einiges getan, und plötzlich ist von Scheidung keine Rede mehr. Sylvester Stallone und Jennifer Flavin haben die Formalitäten vorerst auf Eis gelegt. "Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, dass es in ihrem besten Interesse eines jeden Einzelnen und ganz besonders der Familie ist, alle Probleme mit Relevanz zur Auflösung der Ehe auf würdevolle, freundschaftliche und private Weise zu lösen." Ganz vom Tisch ist die Scheidung damit nicht, denn jeder der beiden kann den Prozess jederzeit wieder anfahren. Jetzt wollen Jennifer Flavin und Sylvester Stallone aber erst einmal reden.

