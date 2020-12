Allgemein | STAR NEWS

Geschenk von Aquaman: Jason Momoa überrascht krebskranken Jungen

DE Showbiz - Als Jason Momoa (41) vom Schicksal dieses jungen Fans hörte, zögerte er nicht lange. Danny Sheehan ist erst sieben Jahre alt und leidet unter einer seltenen Form von Gehirn- und Rückenmarkkrebs. 'Aquaman'-Star Momoa beschloss, den tapferen Jungen ein wenig abzulenken.

FaceTime-Chat mit Jason Momoa

Am 20. November traf sich Jason mit Danny auf FaceTime, um ein wenig über Hollywood und Dannys Lieblingsfilm 'Aquaman' zu fachsimpeln. Seine schwere Krankheit und die anstrengende Behandlung konnte Danny so für ein Weilchen vergessen. Doch danach war Momoa noch nicht fertig, denn der Junge ging ihm nicht aus dem Kopf. Er wandte sich an Warner Bros., um für seinen Fan einen echten Dreizack von Aquaman persönlich aufzutreiben. Dieser wurde der Familie mittlerweile zugeschickt und Danny konnte sein Glück kaum fassen.

Aquamans Geschenk macht Danny Mut

Dannys Mutter schickte Jason Momoa Fotos, die der Hollywoodstar am Sonntag (6. Dezember) auf Instagram postete. Sie zeigen Danny umringt von Aquaman-Produkten und Postern sowie mit dem Dreizack, den Momoa für ihn organisiert hatte. "Wollte ein Bild teilen von diesem wunderbaren jungen Danny Sheehan, das seine Mutter Natalie mir heute schickte. Ich wollte Andy Smith @sideshowcollectibles für die Actionfiguren und Spielzeuge danken, die er für Danny zusammengestellt hat, und @wbpictures für die Zustellung eines Aquaman-Dreizacks", schrieb Jason. Auf einem Bild sieht man eine Nachricht von "Onkel Aquaman", in der Momoa dem Jungen verspricht, mit ihm "ein paar Delphine zu reiten".

Dannys Mutter Natalie sagte gegenüber Yahoo! Entertainment, dass sie überwältigt und dankbar wegen der Geschenke sei und dass sie ihren Danny so "gesprächig" gemacht hätten, was der "wahre Beweis ist, wie überrascht er war". Danny habe eine harte Woche hinter sich und es sei wunderbar, ihn so lebhaft und aufgeregt zu sehen. Darüber freut sich sicher auch Jason Momoa.