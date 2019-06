Allgemein | STAR NEWS

Gérard Depardieu: Verfahren wegen Vergewaltigung eingestellt

Gérard Depardieu (70) ist seit den 70er Jahren einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler Frankreichs. Gleichzeitig wird sein Leben von Skandalen und Negativschlagzeilen begleitet. Sein starker Alkoholkonsum, seine Steuerflucht von Frankreich nach Russland, und seit einigen Monaten ein Vorwurf der Vergewaltigung sind allesamt Themen für Magazine und Zeitungen gewesen.

Angriff und Vergewaltigung

Im Zuge der #MeToo-Bewegung und damit der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen berühmte Schauspieler und Produzenten wie Kevin Spacey (59) und Harvey Weinstein (67) wurde auch Gérard Depardieu der Vergewaltigung bezichtigt. Eine Darstellerin hatte behauptet, der ‘Asterix und Obelix’-Star habe sie in seiner Villa in Paris zwischen dem 7. und 13. August 2018 vergewaltigt und angegriffen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hat den Vorwurf eingehend untersucht und ist nun zu einem Ergebnis gekommen.

Keine Beweise

In einem Statement hat der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärt: "Es sind eine Reihe von Ermittlungen als Teil dieses Prozesses unternommen worden. Diese Ermittlungen haben es uns nicht möglich gemacht, die Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden, zu bestätigen." Aus Mangel an Beweisen ist das Verfahren deshalb nun eingestellt worden. Gérard Depardieu hatte die Vorwürfe stets abgestritten.

