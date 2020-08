Allgemein | STAR NEWS

Gerard Butler: Alles aus nach sechs Jahren Beziehung

DE Showbiz - Gerard Butler (50) ist wieder Single. Der Actionstar und seine Partnerin, Immobilien-Entwicklerin Morgan Brown, haben sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt. Dieses Mal scheint es für immer zu sein. Zwei Trennungen hatten sie bereits durchgemacht.

Stürmische Beziehung

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2014. Zwei Jahre lang schwebten sie auf Wolke Sieben, bis es 2016 zur ersten Trennung kam. Gerard und Morgan merkten aber bald, dass sie doch nicht ohne einander leben können, und so fanden sie nach wenigen Monaten wieder zusammen – um sich dann Ende 2017 wieder zu trennen. Nach einer erneuten Versöhnung scheint es jetzt endgültig aus zu sein, wie mehrere Insider gegenüber 'People.com' behaupten. Das letzte Mal waren Gerard und Morgan gemeinsam im Juli fotografiert worden. Ein Sprecher von Gerard Butler hat die Meldung noch nicht bestätigt.

Gerard Butler wollte unbedingt eine Familie

Für den Schauspieler wäre die Trennung ein herber Rückschlag, hatte er doch davon geträumt, eine Familie zu gründen. Gerard war sogar bereit, dafür seinen Terminkalender als Schauspieler anzupassen. Im November 2017 hatte er offen verraten: "In fünf Jahren möchte ich in einer Beziehung stecken. Ich würde liebend gerne ein oder zwei Kinder haben. Es ist wird langsam Zeit." Die letzten Jahre waren für den Darsteller beruflich besonders anspruchsvoll, spielte er doch in zahlreichen Filmen, von denen er einige zugleich auch produzierte.

