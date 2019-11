Allgemein | STAR NEWS

Gerade noch rechtzeitig: Auffälliger Fund bei Will Smiths Darmspiegelung

DE Showbiz - Will Smith (50) hat sich kürzlich einer Darmspiegelung unterzogen – so wie es jeder Mann ab 50 tun sollte. Denn nicht selten werden bei dieser medizinischen Untersuchung Polypen, Geschwüre oder gar Tumore entdeckt, die sich schnell zu Krebs entwickeln können.

Das musste auch Will Smith am eigenen Leib erfahren. Nach Empfehlung seines Hausarztes ließ der Schauspieler eine Darmspiegelung über sich ergehen und dokumentierte den Prozess in seinem Video-Blog auf YouTube. In einem Video mit dem Titel 'I Vlogged My Colonoscopy' ('Ich habe meine Darmspiegelung aufgenommen') macht sich der Darsteller über den Krankenhaus-Kittel lustig, den er tragen musste. Schließlich muss solch ein Outfit am Rücken offen sein, damit die kleine Kamera in das Rektum geführt werden kann: "Mein Ar***wird zu sehen sein, damit sie einfacher ans Rektum können", bemerkt Will in dem Video ganz richtig.

Nachdem er in Miami, Florida, auf das Prozedere vorbereitet wird, zeigt das Video anschließend, wie ein kaum ansprechbarer Will aus der Narkose aufwacht: "Ich habe in meinem Leben nicht viele Drogen genommen. Da wirkt dieses Zeug auf mich wirklich gut." Stunden nach dem kurzen Krankenhausaufenthalt versichert Will in die Kamera, sich vollkommen normal zu fühlen. Gleichzeitig rief er andere Männer auf, sich einer Darmspiegelung zu unterziehen. Gesundheit gehe nämlich immer vor. Tage nach der Untersuchung erhielt Will die Ergebnisse. Bei ihm war ein Polyp gefunden worden, den er sich entfernen ließ, da er sich zu einem Krebsgeschwür hätte entwickeln können. Dementsprechend sei er froh, dass er zur Vorsorge gegangen war.