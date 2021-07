Allgemein | STAR NEWS

George und Amal Clooney: Wieder schwanger — wieder Zwillinge?

DE Showbiz - Bekommen George Clooney (60) und seiner Frau Amal (43) vier Jahre nach der Geburt von Zwillingen weiteren Nachwuchs? Das US-Magazin 'OK!' will mit einem Insider gesprochen haben, der die Bombe platzen ließ. Doch dass die Menschenrechtsanwältin schwanger ist, ist nicht der einzige Hammer.

"Es zeigt sich bereits"

Denn nachdem sie und der Schauspieler ('Ocean's Eleven') bereits Eltern von Zwillingen sind, konnten im Hause Clooney bald vier Kids ihre Eltern auf Trab halten. "Amal soll schon weiter als das erste Trimester sein und es zeigt sich bereits, es werden also bald alle wissen", wird der Insider zitiert. Angeblich soll es sich erneut um Zwillinge handeln. Die werdenden Eltern hätten ihren beiden Vierjährigen die Neuigkeiten an ihrem vierten Geburtstag überbracht. Bei einem lauschigen Essen in ihrem Lieblingsrestaurant in der Nähe ihrer Villa am Comer See informierten sie dann enge Freunde.

George Clooney hat noch nichts bestätigt

"George sprudelte vor Aufregung fast über und konnte es kaum erwarten, es allen zu erzählen", wusste der Insider weiter zu berichten. "George war so stolz und Amal strahlte." Angeblich erfuhren Ella und Alexander an ihrem Geburtstag, dass sie bald kleinere Geschwister zu betreuen haben. "Ella bettelt schon seit längerem um eine Schwester, also hoffen alle, dass es mindestens ein Mädchen gibt. Aber natürlich freuen sie sich, egal was es wird, so lange die Babys gesund sind." Einen offiziellen Kommentar von George Clooney und Amal gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht — hoffen wir also, dass das Sommermärchen sich nicht als Ente entpuppt.

Bild: Nils Jorgensen/Cover Images