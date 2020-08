Allgemein | STAR NEWS

George und Amal Clooney: Spende für Opfer in Beirut

DE Showbiz - George Clooney (59) und seine Frau, Anwältin Amal Clooney (42), haben eine ganz besonders enge Bindung zu Beirut im Lebanon: Amal wurde dort geboren. Die Stadt wurde von einer schweren Explosion erschüttert, die mindestens 137 Menschenleben forderte und bei der mehr als 5000 Menschen verletzt wurden.

Das Geld wird aufgeteilt

Um den Betroffenen zu helfen und beim Wiederaufbau unter die Arme zu greifen, haben George und Amal nun 100.000 Dollar, umgerechnet knapp 90.000 Euro, gespendet. Aufgeteilt wird das Geld auf drei wohltätige Organisationen. In einem Statement erklärten George und Amal diesbezüglich: "Wir machen uns beide sehr große Sorgen um die Menschen in Beirut und sind bestürzt über die Zerstörung, mit der sie sich in den letzten Tagen konfrontiert gesehen haben. Drei wohltätige Organisationen, die wir gefunden haben, stellen notwendige Hilfe am Boden zur Verfügung: das libanesische Rote Kreuz, Impact Lebanon und Baytna Baytak. Wir werden diesen drei Organisationen 100.000 Dollar spenden und hoffen, dass auch andere helfen können."

George und Amal Clooney helfen gerne

Es ist nicht das erste Mal, dass George und Amal in diesem Jahr in die eigene Tasche gegriffen haben, um anderen zu helfen. Vor wenigen Monaten haben die beiden 1,3 Millionen Dollar gespendet, etwas über eine Million Euro, um dem Coronavirus den Kampf anzusagen und den Betroffenen zu helfen. Amal Clooney wurde zwar in Beirut geboren, allerdings zogen ihre Eltern mit ihr nach England, als sie zarte zwei Jahre alt war.

