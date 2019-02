Allgemein | STAR NEWS

George R. R. Martin: Wird er in ‘Game of Thrones’ zu sehen sein?

Schriftsteller George R. R. Martin (70) sollte eigentlich schon in der Pilotfolge auf dem Bildschirm zu sehen sein, doch sein Cameo-Auftritt wurde geschnitten. Auch das Angebot für einen Gastauftritt in der letzten Folge der letzten Staffel musste er ablehnen. Seine Fans werden es ihm hoffentlich verzeihen, wenn sie den Grund hören.

Das Ende naht

Der Autor hatte die Romanreihe verfasst, auf der die populäre HBO-Serie ‘Game of Thrones’ basiert. Letztgenannte wird wiederum in Kürze ihr Ende finden, denn die finale Staffel startet in den USA im April dieses Jahres. Alle Figuren, die die vergangenen Staffeln überlebt haben, werden in dem spektakulären Feuerwerk einer Serie zu sehen sein – George R. R. Martin allerdings nicht, auch wenn ihm das Angebot von den Produzenten David Benioff (48) und D.B. Weiss (47) unterbreitet wurde, wie der Schriftsteller gegenüber ‘Entertainment Weekly’ erklärt: "David und Dan haben mich eingeladen, ein Cameo für die letzten Folgen aufzunehmen. Ich war tatsächlich versucht, dieses Angebot anzunehmen. Aber nur wegen des Cameos konnte ich mir keine Auszeit nehmen, um nach Belfast zu fliegen." Die letzte Staffel wurde teilweise (wieder) in Irland gedreht.

Schreiben ist wichtiger

Statt sich für einen Gastauftritt vor die Kameras zu stellen, hat sich George dafür entschieden, den seit langen Jahren überfälligen nächsten Teil in der Buchsaga weiter zu schreiben. Cameos sind zudem nichts Neues, Aufregendes mehr für den Schriftsteller. Schließlich habe er bereits für die Pilotfolge der Serie eines gedreht, das jedoch rausgeschnitten wurde, wie sich George schmunzelnd erinnert: "Es gab einen Cameo-Auftritt im Piloten. Ich war ein Gast auf Danys Hochzeit. Damals wurde sie noch von Tamzin Merchant (31) gespielt. Das ganze gedrehte Material wurde also rausgeschmissen, als wir Dany mit Emilia Clarke (32) neu besetzt haben." Fans werden sich also damit abfinden müssen, dass sie den Schöpfer der Serie nie in der Serie selbst sehen werden. Dafür besteht allerdings noch Hoffnung, dass endlich der nächste Teil in der Buchreihe auf den Markt kommt.

