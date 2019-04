Allgemein | STAR NEWS

George Lucas: Besuch am ‘GoT’-Set

George Lucas (74) hat schon vor Monaten Gespräche mit David Benioff (48) und Dan Weiss (47) geführt. Wie 'Entertainment Weekly' nun erfahren haben will, besuchte der Regisseur ('Star Wars') schon 2018 die Sets der Serie 'Game of Thrones', um dort mit den beiden Showrunnern zu reden. Erst im Februar 2019 wurde offiziell bekannt gegeben, dass Benioff und Weiss eine neue 'Star Wars'-Trilogie erschaffen werden.

Frühe Gespräche

Wann Lucas genau am Set von 'GoT' zu Besuch gewesen ist, hat 'Entertainment Weekly' nicht in Erfahrung bringen können. Allerdings sprach Liam Cunningham (57), Darsteller in der Serie, über die Verpflichtung der beiden Showrunner. Seiner Ansicht nach sei es das Beste, was dem Franchise passieren konnte: "Es ist lustig, dass George hierhin kam, um mit den beiden zu reden. Denn es wenn es eine Sache gibt, die dem Franchise aktuell fehlt, ist es eine gute Story." Da seien die Macher von 'Game of Thrones' natürlich die optimalen Retter in der Not. "Dan und David sind immer für eine Überraschung zu haben. Sie können das Publikum der Serie [Game of Thrones] ins andere Franchise mitnehmen."

Wann geht’s los?

Was George Lucas mit den beiden besprochen hat, ist natürlich top secret. Generell sind Infos zur Trilogie von Benioff und Weiss aktuell Mangelware. Fest steht nur, dass es mehrere Projekte werden, die nichts mit der Reihe zu tun haben werden, die in diesem Jahr ihren Abschluss mit Episode IX feiern wird.

