George Clooney: 80 Küsse für Julia Roberts

DE Showbiz - Wer träumt nicht davon, Pretty Woman zu küssen? Doch was klingt wie ein Traum, kann schnell in harte Arbeit ausarten, wenn Filmkameras im Spiel sind. Für die neue RomCom 'Ticket ins Paradies' mussten George Clooney (61) und Julia Roberts (54) eine Kuss-Szene dann auch sage und schreibe 79 Mal wiederholen, bis Regisseur Ol Parker (53) zufrieden war.

Julia Roberts hatte viel Spaß

Das Film-Traumpaar sparte in einem Interview mit der 'New York Times' nicht mit Anekdoten, die verdeutlichen, wie viel Arbeit selbst in die kleinsten Szenen gesteckt wird. Es gibt im Film nur einen Kuss, wie die Schauspiel-Legenden verrieten, doch für diese kurzen Sekunden brauchten beide insgesamt 80 Anläufe. "Wir haben 80 Takes gebraucht", so Julia Roberts. "79 davon haben wir beide gelacht und bei einem haben wir uns geküsst." Dennoch klingt es so, als hätten die beiden Hollywood-Recken viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt, denn bei einer Tanz-Szene durften sich beide so richtig austoben, wie sie weiter berichteten.

Wie gut tanzt George Clooney?

Darin tanzen Julia Roberts und George Clooney zum 90er-Klassiker 'Gonne Make You Sweat (Everybody Dance Now)', und die Schauspielerin bemerkte: "Leute wollen immer eine Choreographie, aber man kann da keine Schritte einbauen. Mann muss einfach die Kiste öffnen und den Zauber herauslassen." George fügte hinzu: "Jeder hatte Pläne, wie wir tanzen sollten, und wir haben nur gesagt: 'Wir haben von Natur aus einige schlechte Tanz-Moves.' Julia und ich haben diese Moves alle schon mal durchgezogen, das ist das Schlimmste." Wer sich jetzt auf die RomCom freut, bei dem die beiden Stars vor der Kulisse Balis als geschiedenes Paar die Heiratspläne der gemeinsamen Tochter vereiteln wollen, braucht nicht mehr lange zu warten. 'Ticket ins Paradies' mit George Clooney und Julia Roberts läuft am 15. September in den deutschen Kinos an.

