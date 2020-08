Allgemein | STAR NEWS

Genickbruch: Erdogan Atalay bangt um seinen Vater

DE German Stars - Erdogan Atalay (53) musste einige schwere Monate durchstehen. Der Star aus 'Alarm für Cobra 11' ist mit Katja Ohneck (44) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat – Sohn Maris und Tochter Matilda. Letztere leidet unter einem Herzfehler, der sie zur Risikogruppe in der Coronavirus-Pandemie zählen lässt.

Bewegte Monate

Aus diesem Grund war Erdogans Frau mit den Kindern zu Beginn der Pandemie nach Kanada geflogen. Dort wohnten sie bei Verwandten, fernab der Zivilisation in einem dünn besiedelten Landstrich, wo sie sich weniger Sorgen um die Gesundheit von Matilda machen müssen als in einer Großstadt. Erdogan blieb in Deutschland, hatte dort beruflich zu tun. Doch im Juni kam es zum Schock: Der Vater des Darsteller war gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Infolge eines Treppensturzes hatte sich der 85-Jährige den Halswirbel gebrochen, liegt seitdem auf der Intensivstation.

Erdogan Atalay hat Hoffnung

Im 'RTL'-Interview erklärt Erdogan, dass sein Papa zwischenzeitlich sogar im Sterben gelegen habe, bevor sich sein Zustand wieder besserte. Aufgrund der Nachricht vom verheerenden Unfall entschieden sich Katja und die Kinder, aus Kanada wieder abzureisen. Sie stehen Erdogan bei. Der gibt die Hoffnung natürlich nicht auf, denn er weiß, dass sein Vater ein echter Kämpfer ist: "Er hat immer gesagt: 'Aufgeben liegt nicht in unseren Genen.' Das hat er mir beigebracht."