Gemma Whelan: Deswegen hat sie die letzte ‘Game of Thrones’-Staffel noch nicht gesehen

Zwei Wochen ist es bereits her, dass die letzte Folge 'Game of Thrones' Fans traurig und teilweise geschockt zurückließ. Doch auch die Schauspieler müssen sich auf ein Leben ohne die Kultserie einstellen, unter ihnen auch Gemma Whelan (38), die als Asha Greufreund immerhin bis zum Ende überlebte.

"Ich weiß, was passiert"

Die Schauspielerin ist auch nach dem Ende von 'GoT' gut im Geschäft. Da verwundert es nicht, dass die Britin sich noch nicht einmal die Zeit genommen hat, sich die letzte Staffel in Ruhe anzuschauen. Zwar ist Asha Graufreund nur kurz in einigen Episoden zu sehen, doch selbst die hat Gemma Whelan noch nicht zu Gesicht bekommen., wie sie am Sonntag [2. Juni] in der britischen TV-Show 'Sunday Brunch' verriet. "Ich habe das Ende noch nicht gesehen. Ich weiß aber, was passiert."

Gemma Whelan ohne Internet

Immerhin konnte sie einen kurzen Blick aufs Ende werfen: "Ich kam nach Haus und mein Mann hat es geschaut. Aber den Rest der Serie habe ich noch nicht gesehen. Wir hatten kein Internet im Haus." Ein eher ungewöhnlicher Grund, im Jahre 2019 nicht auf dem Laufenden zu sein. Dennoch weiß Gemma Whelan zu schätzen, Teil eines der größten Erfolge der TV-Geschichte zu sein. "Es hat so viel Spaß gemacht. Das auf dem Lebenslauf zu haben, hat so einiges verändert. Ob es mein Leben verändert hat, weiß ich aber noch nicht." In der Zwischenzeit kann sich Gemma Whelan ja um das Internet zuhause kümmern.

